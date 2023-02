RDC : les déplacées de Goma réclament la fin des violences

Des centaines de femmes déplacées à Goma ont battu le pavé vendredi pour appeler à la fin des violences dans l’Est de la RDC. Elles réclament notamment aux rebelles du M23 d’enterrer la hache de guerre.

"Nous protestons parce que nous souffrons. Depuis que nous avons fui nos habitations, nos enfants souffrent. Ils n'étudient plus. Nous n'avons pas de nourriture. Nous n'avons rien sur nous, c'est un calvaire. Qu'on nous aide et qu'on nous rende nos droits. Cela fait un an que nous avons fui Rutshuru, mais jusqu'à présent nous souffrons.", tempête Angèle Nsabimana, 56 ans, veuve déplacée et mère de six enfants de Rutshuru.

Lassées par la difficile vie dans les camps à Goma, ces infortunées n’aspirent qu’à une chose, repartir dans leurs villages et renouer avec leurs activités traditionnelles afin de vivre dignement.

" Le M23 nous fait du mal. Si nous étions au village, nous serions en train de cultiver nos champs. Mais ici, nous souffrons. Nous allons mourir à cause de la famine. Nous n'avons pas de nourriture. Nous avons besoin d'aide. Nous souffrons. Nous demandons qu'on nous ramène chez nous. Je sais que nous avons perdu beaucoup de gens, même mon mari est mort. Mais ici, nous ne faisons que souffrir.", raconte Kanyere Salama, manifestante et déplacé de Kibumba.

Kasikiti Asuta, mère déplacée de quatre enfants, originaire de Rutshuru abonde dans le même sens. "Nous demandons la paix et la sécurité pour pouvoir rentrer chez nous. Le M23 nous fait souffrir. Nous avons faim, même nos maris ont été tués. Nous voulons la paix pour rentrer chez nous. Nous ne voulons plus du M23"; explique-t-elle.

Mais la rébellion tutsie reste active. Jeudi elle a été accusée par les soldats congolais d’avoir attaqué leurs positions. Violant ainsi le cessez-le-feu recommandé par les chefs d'État d'Afrique de l'Est, lors d'un récent sommet au Burundi.