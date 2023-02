Libye : 12e anniversaire de la révolution sur fond de crise politique

Les libyens ont célébré vendredi le 12 e anniversaire de leur révolution. Des habitants sont descendus dans les rues dans plusieurs villes du pays pour la circonstance.

En 2011 en effet, un soulèvement parti de Bengazi, la deuxième ville libyenne, mettait fin au règne de Mouammar Kadhafi. Mais depuis, la révolution peine à porter des fruits. Entre crise politique, sécuritaire et économique, la Libye bat encore de l’aile. Deux gouvernements rivaux se disputent la gestion du pays.

"Je félicite le peuple libyen à l'occasion du 12e anniversaire de la révolution du 17 février, et si Dieu le permet, nous irons de mieux en mieux. Si Dieu le permet, l'année prochaine, nous aurons un gouvernement élu par l'ensemble du peuple libyen, et la Libye s'unira et deviendra un seul État.", Rabie Imran, habitant de Tripoli.

Malgré le climat morose, vendredi, les libyens ont mis les petits plats dans les grands pour célébrer leur ‘’ printemps arabe. Et espèrent encore tirer profit de leur révolte contre Mouammar Kadhafi.