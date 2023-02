Sénégal : Ousmane Sonko de retour chez lui après une arrestation tendue

Ousmane Sonko, chef de l’opposition politique a été pris d’assaut par les forces de l’ordre sénégalaise, jeudi à Dakar.

Le chef de l'opposition sénégalaise Ousmane Sonko a été arrêté par la police nationale jeudi après le report d’un procès qui pourrait déterminer son éligibilité aux prochaines élections présidentielles.

Dans une vidéo diffusée en direct sur les réseaux sociaux, on voit l'homme politique, candidat à la présidentielle de 2024, extrait de force de la banquette arrière de son véhicule par des hommes en uniforme.

On voit les membres des forces de l’ordre briser la vitre de la voiture de l’opposant tandis que ce dernier refuse de sortir.

Après avoir résisté quelques instants, l’opposant politique se laisse emmener. La préfecture de police a confirmé plus tard qu'il avait été ramené chez lui.

Ousmane Sonko, a connu une ascension politique fulgurante grâce à sa popularité auprès des jeunes.

Inculpé dans une affaire de viol, et plus recemment pour diffamation et propos injurieux, il crie au complot destiné à l'écarter, et à l'instrumentalisation de la justice par le président Macky Sall, accusations qui ont été réfuté par ce dernier.

Eligibilité remise en cause

Ousmane Sonko a été convoqué à plusieurs reprises au tribunal au cours des deux dernières années.

Dans cette affaire, Sonko est poursuivi par le ministre du Tourisme Mame Mbaye Niang pour "diffamation, injures et faux". Comme pour les audiences précédentes, il y avait une forte présence policière dans les rues de Dakar avant le procès de jeudi.

Une bousculade a suivi l'entrée de Sonko au tribunal, les gardes empêchant les partisans d'entrer dans la salle, qui était déjà remplie de journalistes et de membres de l'opposition.Le procès s'est ensuite ouvert, mais le juge a ordonné un report au 16 mars.

Sonko était attendu au tribunal le 2 février mais ne s'est pas présenté. Ses avocats ont affirmé qu'il n'avait pas reçu de convocation.

Mercredi soir, Sonko a annoncé qu'il se présenterait au tribunal jeudi et a appelé "tous les Sénégalais" à l'y rejoindre.

En mars 2021, Sonko a été arrêté pour des allégations de viol, ce qui a déclenché des violences au cours desquelles une douzaine de personnes ont été tuées.

Un juge a ordonné qu'il soit jugé dans l'affaire de viol, mais la date du procès n'est pas encore connue.M. Sonko affirme que les tribunaux sont utilisés pour le mettre sur la touche, ce que les autorités nient.

Ces dernières années, plusieurs autres opposants de premier plan au président ont vu leur carrière politique écourtée par des affaires judiciaires.

Les prochaines élections présidentielles ont été fixées au 25 février 2024, ont également annoncé les autorités jeudi.