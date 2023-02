Les copines d'"Harlem" reviennent pour une 2eme saison

Suite des aventures de Camille, Tye, Quinn et Angie. La saison 2 d'Harlem a fait son retour sur la plateforme de streaming d'Amazon.

Les épisodes d'une trentaine de minutes suivent un groupe de copines installées dans le quartier new yorkais de Harlem après leurs études.

La bonne réception de la série en 2021 avait dépassé les espérances de l'équipe d'Harlem.

"J'espérais vraiment que la série serait bien accueillie parce qu’on a aimé travailler dessus !", s'exclame Grace Byers qui joue le rôle de Quinn.

"Nous avons aimé la diversité qu'on retrouvait à l'écran, l'inclusion, le fait que ce soit représentatif. Franchement on a adoré tout ça. Donc, vous vous doutez bien qu'on espérait qu'Harlem aurait un public assez large, pas seulement des gens qui nous ressemblent, mais des gens qui pourraient se retrouver dans des expériences similaires. [...] C'est beau que des gens s'identifie dans Angie, se voient dans Tye ou Camille."

"Je crois que ça rend bien compte du fait que la communauté noire, les femmes noires, les hommes noirs ne sont pas un monolithe."

Le défi cette saison : toucher un public toujours plus large. Pour ce faire, la série peut compter sur l'épaisseur de ses personnages à en croire Grace Byers. Pour l'actrice, les rôles qu'elle et ses partenaires campent dans la série dévoilent des personnages afro-américains aux facettes souvent absentes du petit écran.

Jerrie Johnson qui joue Tye, insiste sur l'impact de ce choix scénaristique : "Voir quatre personnes qui ont toutes des opinions très tranchées sur les choses et les voir s'apprécier vraiment et exister les unes avec les autres, ça prouve aussi, qu'il n'est pas nécessaire, il me semble, d'être toujours d'accord pour s'entendre et avoir une relation aimante avec les autres."

"Et je pense que c'est quelque chose d'essentiel et de nécessaire, surtout à une époque où les gens veulent voir des amitiés féminines authentiques parce que cela aide à contrecarrer le patriarcat et la suprématie blanche lorsque vous voyez des personnes noires s'aimer librement."

Au-delà du quotidien des copines, la série aborde des thèmes variés.

Surprise peut-être, Harlem évoque aussi des problématiques contemporaines et réelles comme la gentrification du quartier éponyme ; où la communauté afro-américaine est présente depuis des siècles.