Afrique du Sud : distribution de nourriture après les inondations

En Afrique du Sud, les autorités assurent la distribution de nourriture suite aux intempéries qui ont fortement impactés le nord-est du pays.

Les Habitants du village de Meke Meke dans la province sud-africaine de Mpumalanga sont victimes d’intempéries liés aux récentes pluies, empêchant l’accès à la nourriture et autres produits de premières nécessités.

Le gouvernement en collaboration avec Gift of the Givers, une ONG locale et la Croix-Rouge se sont mobilisés pour faire parvenir des denrées alimentaires aux villageois démunis.

"Nous avons deux cent soixante-neuf pieds de ponts qui ont été emportés par la pluie, et nous avons dix-huit grands ponts qui ont été emportés, vous pouvez imaginer combien il est difficile pour ces communautés de traverser et d’essayer d’acheter de la nourriture, ils sont incapables de le faire," explique Phindile Pertunia Magagula, maire de la municipalité de Nkomazi.

"Nous avons près de mille huit cent quinze familles qui sont sans abri, certaines de leurs maisons ont été emportées par les pluies, d’autres sont pleines d’eau," rajoute-t-elle.

La province de Mpumalanga, dans le nord-est de l’Afrique du Sud, semble être la plus durement touchée jusqu’à présent selon le département des affaires coopératives et traditionnelles du Kwazulu natal.

"Ces gens ont eu très peur, ils avaient peur de ne pas avoir de nourriture, leur maison est endommagée, ils ne savaient pas ce qu’ils allaient manger, mais maintenant nous sommes reconnaissants que le gouvernement soit arrivé, et ils ont apporté de la nourriture avec eux, et cela nous aidera à nous en sortir, je suis reconnaissant," déclare Alpheus Thwala, villageois touché par les intempéries.

Le déluge qui a déjà fait 12 morts devrait durer encore une semaine selon le service météorologique sud-africain.

Lundi, la présidence a déclaré l’état de catastrophe nationale et a fourni des abris temporaires, de la nourriture et des couvertures aux sans-abri.