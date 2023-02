Afrique du Sud : début d'exercices navals avec la Russie et la Chine

L'armée sud-africaine se préparait vendredi au large de ses côtes dans l'océan Indien à des exercices navals controversés avec la Russie et la Chine, qui suscitent l'"inquiétude" sur la scène internationale dans le contexte de la guerre en Ukraine.

"La frégate russe est arrivée à Durban. Le bateau chinois arrivera plus tard. Nous sommes en phase de préparation, la manœuvre principale aura lieu le 22 février", a indiqué une source militaire à l'AFP.

L'Afrique du Sud avait annoncé le mois dernier des exercices conjoints avec les marines russe et chinoise "dans le but de partager des compétences et des connaissances opérationnelles". Les dix jours d'exercices, baptisés Mosi II, coïncideront avec le premier anniversaire de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, le 24 février.

Les opérations impliquant plus de 350 militaires sud-africains doivent se poursuivre jusqu'au 27 février au large de Durban (sud-est), plus grand port d'Afrique australe, et de Richards Bay quelque 180 km plus au nord.

En signe de protestation, un petit yacht arborant le drapeau ukrainien a navigué près de la frégate russe dans le port du Cap. Des manifestants sud-africains opposés à ces exercices devraient manifester devant le consulat russe du Cap vendredi.

L'Afrique du Sud a adopté une position neutre depuis le début de l'invasion russe en Ukraine il y a près d'un an, refusant de se joindre aux appels occidentaux à condamner Moscou.

Le chef de la diplomatie européenne, Josep Borrell, en visite à Pretoria le mois dernier, avait évoqué des "choses irritantes" à propos des relations entre l'Afrique du Sud et la Russie.

La porte-parole de la Maison Blanche, Karine Jean-Pierre, interrogée sur ces manœuvres militaires conjointes, a elle exprimé "l'inquiétude des Etats-Unis".

La ministre des Affaires étrangères sud-africaine, Naledi Pandor, avait de son côté déclaré à l'issue d'une rencontre avec son homologue russe Sergueï Lavrov, en visite à Pretoria en janvier, que "tous les pays effectuent des exercices militaires avec leurs amis".

L'association des Ukrainiens en Afrique du Sud a appelé à manifester vendredi au Cap et samedi à Durban. "Il est regrettable que l'Afrique du Sud entre dans la propagande russe et choisisse de participer à des entraînements navals conjoints", a condamné l'organisation sur Twitter.

La frégate militaire russe "Admiral Gorshkov" a accosté lundi au Cap, sur la route vers Durban. "Ce bateau va naviguer vers la Mer Noire et participer à l'invasion de l'Ukraine", avait commenté Kobus Marais, du premier parti d'opposition (DA, Alliance démocratique), mettant en garde contre le risque pour l'Afrique du Sud d'être considérée comme "complice de crimes de guerre".

Selon l'agence de presse russe Tass, le navire de guerre doit tester un missile Zircon au cours des exercices navals conjoints. Ce test sera le premier lancement de ce missile dans le cadre d'un exercice international.

Outre "l'Admiral Gorshkov", les autres navires participant aux exercices maritimes comprendront un pétrolier russe pour le ravitaillement, une frégate sud-africaine et trois navires chinois - un destroyer, une frégate et un navire de soutien, selon un communiqué militaire sud-africain.

La Russie et les États-Unis courtisent le soutien de l'Afrique du Sud depuis le début de la guerre en Ukraine, ce qui indique l'influence de Pretoria en tant que partenaire stratégique sur le continent. Les deux superpuissances se sont disputées l'influence en Afrique, envoyant de hauts responsables en mission diplomatique sur le continent ces derniers mois.

De hauts responsables américains, dont le secrétaire d'État Antony Blinken et la secrétaire au Trésor Janet Yellen, se sont récemment rendus en Afrique du Sud pour approfondir les liens diplomatiques, politiques et économiques. Le président sud-africain Cyril Ramaphosa s'est rendu à la Maison Blanche en septembre 2022.