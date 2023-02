Tunisie : des journalistes manifestent contre "l'intimidation" du pouvoir

Plusieurs dizaines de journalistes et de militants des droits humains ont protesté jeudi à Tunis contre la politique du pouvoir qu'ils qualifient de répressive, et visant, selon eux, à intimider les médias.

"Non à la répression des journalistes", "Nous exigeons une presse indépendante et libre", "Honte à la présidence qui veut restreindre la liberté des journalistes", ont notamment scandé les manifestants rassemblés près des bureaux de la présidence du gouvernement à Tunis, selon une correspondante de l'AFP sur place.

Certains manifestants avaient la bouche muselée par du scotch rouge en allusion à la volonté du gouvernement de faire taire les médias.

Des représentants de la société civile et des militants de la Ligue tunisienne des droits de l'Homme ont participé à cette manifestation à l'appel du Syndicat national des journalistes tunisiens (SNJT).

Un important dispositif policier a été déployé pour encadrer les manifestants et les empêcher de se rapprocher du siège du gouvernement.

"Les autorités veulent mettre à genoux les médias privés et publics et l'arrestation du directeur de (la radio privée) Mosaïque FM n'est qu'une tentative pour intimider ce secteur", a déclaré Mahdi Jlassi, président du SNJT.

Selon M. Jlassi, "le pouvoir est dérangé par le contenu des programmes de Mosaïque mais cette politique répressive n'entamera pas la volonté des journalistes à défendre leur liberté", principal acquis de la révolution ayant renversé en 2011 la dictature de Zine el Abidine Ben Ali.

Lors d'un entretien jeudi avec la cheffe du gouvernement Najla Bouden, le président Kais Saied a rejeté les critiques et "les mensonges" sur la situation de la liberté d'expression dans le pays.

"Est-ce qu'un journal ou un programme ont été censurés?, s'est-il défendu, ajoutant qu'aucun journaliste n'a été poursuivi pour son travail journalistique.

Le président Saied a également dénoncé les critiques de l'Occident et d'organisations internationales qui s'inquiètent d'un recul des libertés dans le pays, soulignant que "la Tunisie est un Etat indépendant et souverain et n'est pas une colonie".

Dix personnalités ont été arrêtées pour complot contre la sûreté de l'Etat. Parmi lesquels, Noureddine Boutar, patron de Mosaïque FM, très écoutée en Tunisie.

Mercredi, le Front de salut national (FSN), principale coalition de l'opposition en Tunisie, a dénoncé la politique "répressive" du président Saied-- qui s'est arrogé les pleins pouvoirs en juillet 2021-- après une série d'arrestations dans les milieux politico-médiatiques.