RDC : recensement des électeurs en territoire occupé par les rebelles du M23

Le recensement des électeurs en vue de l'élection présidentielle de décembre, a commencé jeudi dans l'Est de la République démocratique du Congo, où des groupes armés contrôlent des pans entiers du territoire et où des centaines de milliers de personnes ont dû fuir leurs foyers.

A Goma, capitale provinciale du Nord-Kivu, les électeurs ont du fait la queue, pendant des heures, pour obtenir leur carte de vote, comme Stéphanie Nyota :" On a déjà nos cartes ici, en revanche, certains compatriotes ne pourront en obtenir. La guerre doit se terminer pour que tout le monde puisse avoir sa carte d'électeur et aller voter. Je me demande si nous aurons les mêmes cartes que les compatriotes des zones tenues par les rebelles, ils auront peut-être des cartes différentes. La guerre doit se terminer pour que nous ayons des cartes d'électeurs identiques".

Ces opérations pré-électorales, appelées "enrôlement", ont commencé juste avant Noël dans l'ouest de la République démocratique du Congo et le 25 janvier dans le centre et le sud-est.

La troisième et dernière phase comprend sept provinces, dont les trois de l'Est les plus affectées par les violences armées (Nord-Kivu, Ituri et Sud-Kivu).