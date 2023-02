Clap de fin pour la série "Snowfall" après six saisons

Après six saisons, la série "Snowfall" arrive à sa fin.

L'acteur anglo-nigérian Damson Idris dit au revoir à son personnage de "Snowfall" après six saisons.

" Je pleurais beaucoup, juste en voyant les visages de toute l'équipe", a déclaré l'acteur à propos de son dernier jour sur le plateau, alors qu'il rejoignait ses co-stars pour la première de la dernière saison de la série au Ted Mann Theater de Los Angeles, mercredi (15 février 2023).

Tout en réfléchissant à son rôle décisif, Idris a admis qu'il avait envie de s'accrocher à Franklin Saint un peu plus longtemps.

"Donc, oui, c'était juste 'Wow ! Je ne vais plus jamais pouvoir parler avec cet accent. Je ne pourrai plus jamais avoir cette coupe afro, ni porter la veste Members Only. Et puis quand ils ont dit : "Ok, c'est fini, rentrez chez vous maintenant". Je me disais : "J'ai peut-être envie de rester un peu plus longtemps. Donc, c'était vraiment intéressant", a-t-il souri.

Se déroulant en 1983, "Snowfall" suit l'épidémie de crack et son impact sur la communauté de South Central Los Angeles. Le spectacle a été cocréé, produit exécutif et réalisé par le regretté John Singleton, décédé en 2019.

Idris a été rejoint sur le tapis de la première par sa petite amie, le mannequin Lori Harvey et Tyler the Creator.

La dernière saison de "Snowfall" sera sur les écrans américains à partir du 22 février.