Centrafrique : la MINUSCA apporte son soutien aux élections locales

Pour les élections municipales et régionales censées se tenir au mois de juillet prochain en Centrafrique, un Plan intégré pour la sécurisation des élections locales rénové (PISE) a été signé le 14 février dans la capitale Bangui par le Premier ministre, Felix Moloua, le Président de l’Autorité nationale des élections (ANE), Mathias Barthélémy Morouba et la Représentante spéciale du Secrétaire général des Nations Unies pour la Républicaine centrafricaine, Valentine Rugwabiza.

Selon la MINUSCA cet outil est important en vue des élections locales et permettra la tenue de scrutins pacifiques et inclusifs.La représentante de la mission onusienne appelle également les partenaires internationaux à soutenir financièrement le gouvernement centrafricain pour permettre le lancement de l’enregistrement des électeurs.

Valentine Rugwabiza a réaffirmé par ailleurs la disponibilité des Nations Unies, conformément au mandat et aux ressources, à appuyer et à accompagner le gouvernement et les institutions nationales vers des élections inclusives et apaisées, qui, contribueront à une stabilité durable en République centrafricaine.