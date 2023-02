Afrique du Sud : "situation critique" suite aux inondations

L’Est de l’Afrique du Sud se remet péniblement des inondations qui ont fait au moins 12 morts la semaine dernière.

Dans la province de Mpumalanga, l’une des régions les plus touchées du pays, certaines zones restent inaccessibles par la route après que des ponts ont été emportés par les eaux.

Une situation jugée catastrophique par les ONG.

"Tous les ponts se sont effondrés, donc on ne peut pas se rendre en voiture dans les villages, il faut un hélicoptère pour aller dans les différentes localités. Aujourd'hui, mon collègue s'est rendu dans les autres villages qui étaient totalement bloqués, ils sont sur une île, ils ont donc dû utiliser un hélicoptère de l'armée pour distribuer les denrées alimentaires," explique Cliffort Mabe, représentant de l'association "Gift of the Givers".

Selon les bulletins météorologiques, de fortes pluies sont à prévoir dans les jours à venir.

« Ils ont reçu des avertissements sur le bulletin météorologique que nous pouvons avoir plus de pluies, donc nous croisons les doigts pour qu'il n'y ait pas plus de pluie jusqu'à ce que nous ayons terminé la distribution, parce que maintenant d'autres personnes sont dans les salles communautaires, les écoles, leurs maisons sont encore pleines d'eau. "

L'année dernière, le pays avait été frappé par les pires inondations qu'il ait connues, faisant plus de 400 morts à Durban, et ses environs.