RDC : un rapport analyse le système éducatif

Un rapport signé du ministère congolais de l'enseignement primaire secondaire et technique et l'Unesco paru mardi propose un diagnostic de l'état actuel des enseignements fondamentaux en République démocratique du Congo et recense les mesures essentielles à adopter pour améliorer les perspectives éducatives de tous les élèves du pays.

Il ressort que le taux d'achèvement de l'école primaire est passé de 32 % en 2000 à 71 % en 2020. Les enfants assimilent mieux les connaissances lorsqu'ils peuvent les acquérir dans leur propre langue et, à cet égard, des mesures ont été prises pour améliorer les compétences linguistiques des élèves, notamment en élaborant une feuille de route nationale pour la lecture. Il ajoute que les stratégies qui associent les parents à la gestion des écoles se sont avérées efficaces pour optimiser les conditions d'enseignement.

Le rapport Pleins Feux souligne la nécessité de poursuivre la réforme sur la gratuité de l'enseignement de base pour progresser vers la scolarisation universelle dans le primaire. Une nouvelle analyse semble également indiquer qu'il n'y a jamais, auparavant, eu autant d'enfants qui terminent l'école primaire en République démocratique du Congo

Le rapport recommande par ailleurs de renforcer l'investissement dans l'éducation, ce qui permettra de transformer le système éducatif et de former les enseignants en s'assurant que ces derniers disposent de ressources pédagogiques. Les écoles devraient également avoir à leur disposition des manuels scolaires.