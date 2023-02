Pharell Williams succède à Virgil Abloh chez Louis Vuitton

Le producteur, musicien et icône de la mode Pharell Williams a été choisi pour succéder au défunt Virgil Abloh en tant que directeur artistique de la ligne masculine de Louis Vuitton.

"Louis Vuitton a le plaisir d’annoncer Pharrell Williams en tant que directeur créatif Homme avec effet immédiat", a annoncé la marque dans un communiqué.

C'est un choc général car le nom du chanteur ne figurait parmis les personnes en liste pour le poste mais la nomination de la superstar de 49 ans s'inscrit dans la lignée de l'héritage de Virgil Abloh, artiste touche-à-tout.

"Pharrell Williams est un visionnaire dont les univers créatifs s'étendent de la musique à l'art et à la mode - s'établissant comme une icône culturelle universelle au cours des vingt dernières années. Son habilité à s’affranchir des frontières entre les différents univers qu'il explore, s’inscrit tout naturellement avec la dimension culturelle de Louis Vuitton, renforçant ses valeurs d'innovation, d'esprit pionnier et d'entrepreneuriat", souligne la maison.

Erigé au rang de héros chez les millenials, l’artiste au nombre impressionnant d'abonnés sur les réseaux sociaux est connu pour sa capacité à combiner luxe et streetwear, une qualité nécessaire dans le nouveau business model de la mode de luxe qui a bien changé ces dix dernières années.

Sa première collection sera dévoilé en juin lors de la prochaine semaine du prêt-à-porter masculin à Paris.

Les maisons de luxe et le "mainstream"

Deux mondes de la mode sont entrés en collision et ont créé un nouveau type d'uniforme : le streetwear de luxe.

La sous-culture du streetwear existe depuis des décennies et trouve son origine dans la culture afro-americaine, du hip-hop, mais egalement du skate et du surf, selon Benjamin Schneider, analyste de recherche chez Eurominitor International.

L'Afrique a souvent été au centre de nombreuses collections de mode et continue d'inspirer aujourd'hui sur la scène de la mode haute couture. Les ivoriennes Lafalaise Dion ou encore Loza Maleombho avec leurs marques eponymes ont su marier streetwear et haute couture au plus grand plaisir de célébrités comme Beyoncé ou encore Kelly Rowland.

Baby Phat, Billionaire Boys Club ou encore Off-white sont quelques exemples de marques de streetwear née de la culture afro-américaine.

Certaines de ces marques existent depuis des décennies, mais ce n'est qu'avec la démocratisation des réseaux sociaux que le streetwear a véritablement émergé sur la scène, les logos et les graphiques audacieux ayant trouvé un écho auprès des consommateurs obsédés par leur image.

Ces dix dernières années, les maisons de luxe ont revus leur business model afin t'attirer une demographie plus jeune en rupture avec les coupes droites et formelles des générations précédentes. Aujourd'hui, la place est aux vêtements décontractés.