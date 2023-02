Liberia : un bus informatique contre la fracture numérique

Dans les zones rurales du nord du Liberia, un bus circule d'école en école pour enseigner l'informatique aux élèves.

Jeremiah Lloyd Cooper, un technicien de l'information et des télécommunications, , a lancé le "Computer Lab on Wheels", une salle informatique sur roues.

"On peut aller n'importe où et former les enfants, les jeunes, les femmes dans des endroits délaissés", dit-il.

Son entreprise a déjà dispensé le savoir informatique à un millier d'élèves.

Lui-même ressent encore l'humiliation subie à son premier jour d'université quand il s'est présenté à un cours de technologie de l'information sans savoir taper sur un clavier :

"J'ai eu mon bac sans la moindre connaissance informatique. Depuis, je rêve de partager mes connaissances informatiques avec des enfants qui passent le bac", confie-t-il.

Aménagé comme une véritable salle informatique, l’arrière du véhicule, et conçu pour accueillir une dizaine d’écoliers qui n’ont plus qu’à s’installer le long des vitres face à des ordinateurs prêts à l’emploi, pour bénéficier de leur formation gratuite.

Martin B. Payedoe, formateur en informatique, raconte sa rencontre avec les élèves :

" A chaque fois que nous arrivons dans une nouvelle communauté, il y a une forte implication. Les étudiants sont enthousiastes, ils veulent apprendre; et ils souhaitent même que notre laboratoire informatique mobile les rejoigne le plus fréquemment possible."

Pour Allen M. Koleh, Jr, étudiant, ce bus représente une opportunité :

"C'est une structure d'enseignement de l'informatique qui vient éclairer notre esprit sur les connaissances informatiques. Ils nous aident à apprendre à connaître l'ordinateur et à faire nos travaux rapidement sur l'ordinateur".

Jeremiah Lloyd Cooper, s’est donné pour mission de connecter les communautés rurales, en créant sa startup, New Breed Tech Hub, que le Programme des Nations unies pour le développement (PNUD) a financé à hauteur de 40.000 dollars.

Le Liberia, l'un des pays les moins développés au monde, est aussi à la traîne en matière d'internet: seule 26% de sa population l'utilisait en 2020, contre 70% en Afrique du Sud ou 90% en Australie, selon la Banque mondiale.