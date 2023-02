Burundi : 4 militants des droits de l'Homme arrêtés en route pour l'Ouganda

Quatre militants des droits de l'homme ont été arrêtés au Burundi alors qu'ils tentaient de se rendre en Ouganda pour une réunion avec des organisations de la société civile.

S'exprimant sous couvert d'anonymat par crainte de représailles, des témoins à l'aéroport de Bujumbura et des employés de la sécurité et de la commission nationale des droits de l'homme ont déclaré à l'Associated Press que des agents du Service national de renseignement avaient procédé aux arrestations mardi matin.

La raison de ces arrestations n'était pas immédiatement connue. De telles arrestations ont été courantes ces dernières années au Burundi, où les organismes de surveillance ont accusé l'administration actuelle et les précédentes de cibler les critiques et d'étouffer la dissidence.

Anschaire Nikoyagize, président de la Ligue Iteka, la plus ancienne organisation de défense des droits de l'homme du pays, a confirmé les arrestations.

Les personnes détenues sont Audace Havyarimana, représentant légal de l'Association pour la paix et la promotion des droits de l'homme, Sylvana Inamahoro, directrice exécutive du groupe, Sonia Ndikumasabo, présidente de l'Association des femmes juristes du Burundi, et Marie Emerusabe, coordinatrice générale de l'association.

Il n'y a pas eu de déclaration immédiate des autorités burundaises. Le procureur général Sylvestre Nyandwi et la porte-parole du bureau du procureur, Agnès Bangiricenge, n'ont pas répondu aux demandes de commentaires.

Lors d'une récente visite au Burundi, le représentant spécial de l'Union européenne pour les droits de l'homme, Eamon Gilmore, a fait part de ses préoccupations quant aux "défis en matière de droits de l'homme" dans ce pays.