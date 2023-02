Séisme en Turquie : le Sénégal déploie 30 sapeurs-pompiers

Le Sénégal a envoyé une équipe de recherche et de sauvetage de 30 membres en Turquie pour soutenir les efforts de secours suite au tremblement de terre qui a dévasté le pays.

Le président Macky Sall, avait promis l’envoi d’un détachement de sapeurs-pompiers sénégalais, ainsi qu’une contribution ‘’d’un million de dollars aux sinistrés de Turquie et de Syrie’’. L'ambassadrice de Turquie au Sénégal s’est déplacée à l’aéroport pour remercier ces soldats du feu.

Dans les gravats et les décombres, des centaines de milliers de sans-abri font toujours face à la faim et au froid en Turquie et en Syrie, plus d'une semaine après le puissant séisme dont le bilan dépasse désormais 35.000 morts.

Alors que les chances de retrouver des survivants deviennent quasiment nulles, la priorité est désormais l'aide aux centaines de milliers de personnes dont les logements ont été détruits par le tremblement de terre.