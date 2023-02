RDC : le calvaire des déplacés de l'avancée du M23

Le camp de Bulengo, dans la zone du Lac vert, à la périphérie de Goma ne désemplit pas. Plus de 30 000 ménages y ont trouvé refuge fuyant l’avancée du M23.

Depuis qu’ils ont déterré la hache de guerre en novembre 2021, les rebelles du Mouvement du 23 mars se sont emparés de plusieurs localités dans la province du Nord-Kivu, obligeant les populations à fuir en direction de la capitale provinciale.

" Nous avons fui parce que les combats se rapprochaient de notre village. Il y avait de fortes détonations et quand nous avons vu les soldats du gouvernement quitter leurs positions, nous avons pensé qu'ils avaient échoué. Nous avons donc dû nous enfuir, j'ai pris mes enfants et je suis venue ici.", explique Isaac Muyaneza, homme déplacé par la guerre.

Depuis la reprise des hostilités entre les rebelles du M23 et les forces loyalistes, les populations civiles en paient le prix fort. Alors que les initiatives diplomatiques peinent à faire taire les armes.

" J'étais à Bulungu et je suis ici à cause de la guerre. Venir ici à Goma était la seule option car les rebelles du M23 contrôlent tous les autres territoires. La vie est dure ici, nous avons besoin d'aide", raconte Espoir Ndagije, homme déplacé de guerre et agriculteur.

Dans ces camps justement, les déplacés manquent de tout. Des cas de choléra y sont souvent signalés.