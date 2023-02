Nigeria : 90 observateurs de l'Union Africaine pour les élections

La Commission de l'Union africaine a annoncé mardi l'envoi d'une mission d'observation de 90 personnes au Nigeria pour veiller au bon déroulement des élections présidentielles et parlementaires prévue le 25 février.

La Mission d'observation des élections de l'Union africaine (MOEUE) sera dirigée par l'ancien président kényan Uhuru Kenyatta. Ce dernier a aidé à négocier un accord pour mettre fin à deux ans de guerre dans le nord de l'Éthiopie et assure une médiation du conflit dans l'est de la République démocratique du Congo.

Les objectifs de la mission d'observation MOEUE sont de fournir une «évaluation précise et impartiale» du processus électoral, de proposer des recommandations pour toute amélioration des futurs scrutins et d'afficher le soutien de l'UA «à la consolidation de la démocratie, de la paix, de la stabilité et du développement au Nigeria».

Près de 100 millions de d’électeurs sont appelés aux urnes le 25 février pour choisir un successeur au président Muhammadu Buhari qui se retire après deux mandats, sur fond d’insécurité généralisée et de malaise économique.

Dix-huit candidats briguent la succession de M. Buhari, dont Bola Tinubu du Congrès des progressistes (APC, au pouvoir), Atiku Abubakar du Parti démocratique populaire (PDP), et Peter Obi du parti travailliste (LP).