Le carnaval de Rio reprend ses droits après la pandémie

Après 3 années de passage à vide en raison de la pandémie de coronavirus, le carnaval de Rio de Janeiro, est de retour dans sa version traditionnelle. Le carnaval annuel brésilien de renommée mondiale aura lieu les 18 et 19 février 202.

Mais dans les rues de la ville, les brésiliens renouent déjà avec les ‘’ blocos’’, les fêtes de rues épiques. Rio en a autorisé environ 400 cette année.

Et précèdent l’élément majeur du carnaval de Rio : le concours de défilé des écoles de samba de la ville, prévu dimanche et lundi soirs..

" Le carnaval de rue, c'est l'âme brésilienne, c'est notre capacité à rire de notre folie, de notre tristesse. ", explique Caique Torres, enseignant.

Mais cette année, les fêtes dans les rues de Rio célèbrent aussi la défaite électorale de l'ex-président Jair Bolsonaro accusé de dérive autoritaire.

"Je pense que politiquement cette année est spéciale non seulement à cause de la pandémie mais aussi parce que nous avons eu la victoire d'un gouvernement de gauche, je continue à me demander ce que deviendrait ce carnaval s'il n'y avait pas eu la victoire d'un gouvernement de gauche.", souligne Ricardo Scofano, doctorant.

Pour la communauté carnavalesque, ses causes chères étaient en péril sous le régime conservateur d’extrême droite. Il s’agit entre autres de la diversité et des droits des homosexuels.

"Nous sentons que la culture est valorisée. Donc je pense que ce sera le Carnaval de la Rédemption, le carnaval où les danseurs de samba vont entrer avec plus de joie et d'espoir pour un meilleur avenir. Je suis sûr que ça va être génial", se félicite Tarcisio Zanon, directeur artistique de l'école de samba Viradouro.

Dans la ville l’heure est donc à la préparation du carnaval placé sous le signe de la rédemption cette année.