La montée du niveau des mers inquiète

L'élévation du niveau des mers pourrait entraîner un exode d'une ampleur "biblique". La sonnette d’alarme a été tirée mardi par le secrétaire général des Nations unies.

Sont exposés à ce danger, près de 900 millions personnes vivant dans les zones côtières à faible altitude. Soit une personne sur 10 sur terre précise Antonio Guterres.

"Les conséquences de tout cela sont impensables. Des communautés de basse altitude et des pays entiers pourraient disparaître à jamais. Nous assisterions à un exode massif de populations entières à une échelle biblique. Et nous verrions une concurrence toujours plus forte pour l'eau douce, les terres et les autres ressources. ", a expliqué Antonio Guterres.

Conséquence du réchauffement climatique, cette montée du niveau de la mer menace plusieurs pays. Les petits Etats insulaires seraient davantage exposés. D’où la nécessité d’une action préventive.

'' La réponse attendue est avant tout préventive et doit comprendre l'évaluation des risques, la planification ainsi qu'un financement approprié pour la résilience et le renforcement des capacités des états fragiles. En effet les évidences scientifiques sont manifestes sur l'ampleur de la menace que la montée de la mer fait peser à l'intégrité territoriale des petits états insulaires en développement et des états à faible altitude, avec des impacts particulièrement graves sur les communautés côtières du monde entier et sur leurs moyens de subsistance'' souligne Michel Xavier Biang, représentant Permanent du Gabon à l'ONU.

Selon le Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC) des Nations unies, le niveau des mers a augmenté de 15 à 25 centimètres (6 à 10 pouces) entre 1900 et 2018.