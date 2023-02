Afrique du Sud : état de catastrophe et 12 morts dans des inondations

L'Afrique du Sud a déclaré lundi soir l'état de catastrophe nationale après des inondations causées par d'importantes pluies ces derniers jours, qui ont déjà fait 7 morts et des disparus, selon les centres de gestion des catastrophes de plusieurs provinces.

Un bilan national n'a pas encore été communiqué. Mais les intempéries menacent 7 provinces sur les 9 que compte le pays, principalement sur la côte est, ouverte sur l'océan Indien.

Des routes et des ponts sont endommagés, des voitures ont été emportées.

"Les agriculteurs ont subi des pertes de récoltes et de bétail", a aussi souligné la présidence dans son communiqué.

Les intempéries vont nécessiter la fourniture "d_'abris temporaires, de nourriture et de couvertures aux personnes ayant perdu leur toit, ainsi que la réhabilitation coûteuse et à grande échelle des infrastructures_".

Le centre national de météorologie prévoit encore des pluies "persistantes et abondantes" à venir, avec des risques d'inondations à cause "de sols gorgés d'eau et des cours d'eau saturés".