Soudan : la dengue touche le Kordofan du Nord

Deux Soudanaises pensaient avoir le paludisme et prenaient leurs médicaments, mais les choses ont pris une tournure désastreuse.

Raqiya Abdsalam et Amina Adris se sont toutes deux plaintes d'un mal de tête intense et d'une fièvre qui n'a pas répondu au traitement antipaludéen.Le temps que des tests appropriés soient effectués et que les femmes soient correctement diagnostiquées avec la dengue, Raqiya Abdsalam était inconsciente.

"Peu après qu'ils m'aient examinée, je suis tombée dans le coma", a-t-elle déclaré, racontant son épreuve d'il y a trois mois environ.Les deux femmes ont depuis récupéré et sont chez elles dans la ville d'El Obeid, dans la province centrale du Kordofan Nord.

Pendant des décennies, le secteur de la santé publique soudanais, sous-financé, a eu du mal à diagnostiquer ou à traiter efficacement les patients, car une part importante des dépenses publiques était consacrée à ses vastes services de sécurité.

Un récent pic de maladies transmises par les moustiques - comme la dengue et le paludisme - a mis en évidence la fragilité du système de santé de ce pays africain.

Si le paludisme est courant dans le centre et le sud du Soudan, les grandes épidémies de dengue sont rares. Mais ces derniers mois, la dengue s'est propagée dans 12 des 18 provinces du pays, tuant au moins 36 personnes et en infectant plus de 5 200, selon le ministère soudanais de la santé.

Cependant, les chiffres réels sont probablement plus élevés, étant donné les limitations des tests. Amina Adris, également originaire Kordofan du Nord, présentait des symptômes similaires à ceux d'Abdsalam.

"Il n'y avait aucune amélioration, le mal de tête empirait. J'avais de fortes douleurs aux yeux et je vomissais", a-t-elle déclaré.

Dans le Kordofan du Nord, où s'est produite la récente épidémie de dengue, certains pensent que le virus n'a pas été contrôlé pendant des mois en raison d'un manque généralisé d'équipement de test sanguin.

Abdsalam et Adris, les deux femmes d'El Obeid, ont déclaré que plusieurs médecins leur avaient dit qu'elles avaient le paludisme avant qu'elles ne soient correctement diagnostiquées.

En octobre 2021, la principale figure militaire du Soudan, le général Abdel-Fattah Burhan, a mené un coup d'État qui a fait dérailler l'éphémère transition démocratique du pays.

"Le pays entier est dans un état de chaos", a déclaré Nada Fadul, médecin spécialiste des maladies infectieuses et associé de l'organisation non gouvernementale soudanaise NexGen.

"Les soins de santé pourraient ne pas devenir la priorité pour la survie", a ajouté Fadul.