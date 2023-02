Libye : une ligne maritime Tripoli-Zarzis pour rallier la Tunisie

Depuis plus de dix ans qu'elle était attendue, elle est enfin opérationnelle: la ligne maritime entre Tripoli et Zarsis, le port commercial de Tunisie.

Un voyage inaugural a rassemblé dimanche dans le port de Shuab dans la capitale libyenne les officiels des deux pays qui misent sur cette ligne pour intensifier l'activité économique et touristique entre leurs pays.

"Aujourd'hui, nous célébrons l'inauguration d'un terminal de passagers dans le port de Tripoli, qui était attendu depuis 15 ans. L'autorité portuaire et de transport maritime a entièrement préparé le terminal et aujourd'hui, le premier voyage aura lieu à destination de Zarjis en Tunisie. Nous espérons que les prochains voyages se feront à destination de Sfax en Tunisie, de l'Egypte et de la Turquie" a souligné Omar Al-Jawaski, responsable du port et des transports maritimes.

Pour ce tout premier voyage près de 270 personnes et quelques voitures ont fait la traversée. À terme, deux voyages seront organisés par semaine. Par ailleurs, cette croisière devrait diversifier le transport multimodal entre la Tunisie et la Libye et alléger la pression sur le poste frontalier de Ras Jedir. Après la Tunisie, la Libye envisage d'ouvrir de nouvelles lignes de croisières vers Malte, le Maroc et l'Egypte.

Il y a deux ans, le gouvernement libyen a lancé une ligne de croisière entre la Libye et la Turquie pour la première fois en plus de 20 ans, une mesure visant à promouvoir le partenariat entre les secteurs public et privé des deux pays, selon le ministère des transports.