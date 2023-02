Libye : HRW questionne l'extradition du suspect de l'attentat de Lockerbie

Un important groupe de défense des droits de l'homme a exhorté lundi les États-Unis et la Libye à expliquer la base juridique de l'extradition surprise d'un ancien officier des services de renseignement libyens accusé d'avoir fabriqué la bombe qui a fait exploser le vol 103 de la Pan Am au-dessus de Lockerbie, en Écosse.

Les autorités américaines ont annoncé en décembre qu'elles avaient arrêté Abu Agila Mohammad Mas'ud Kheir Al-Marimi, accusé d'être à l'origine de la bombe qui a fait s'écraser le vol à destination de New York quelques jours avant Noël en 1988. L'attentat a tué 259 personnes dans les airs et 11 au sol.

L'arrestation et l'extradition de Mas'ud ont soulevé des questions sur la base juridique de la manière dont il a été arrêté, quelques mois seulement après sa libération d'une prison libyenne, et envoyé aux États-Unis. Les responsables américains ont déclaré que son transfert était légal et l'ont décrit comme l'aboutissement d'années de coopération avec les autorités libyennes.

La Libye et les États-Unis n'ont pas d'accord permanent sur l'extradition, de sorte qu'il n'y avait aucune obligation de remettre Mas'ud. Des responsables libyens ont déclaré à l'Associated Press en décembre que des milices loyales au gouvernement d'unité nationale basé à Tripoli étaient à l'origine de sa détention et de sa remise aux États-Unis.

Human Rights Watch a déclaré que la saga de Mas'ud a soulevé des préoccupations en matière de droits. "Il semble qu'aucun tribunal libyen n'ait ordonné ou contrôlé le transfert de Mas'ud aux États-Unis et qu'il n'ait pas eu la possibilité de faire appel, ce qui soulève de sérieuses inquiétudes quant à la régularité de la procédure", a déclaré Hanan Salah, directrice adjointe pour le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord à HRW.

Mas'ud a été arrêté à son domicile dans le quartier d'Abu Salim à Tripoli, qui est contrôlé par un réseau de milices alliées au Premier ministre Abdelhamid Dbeibah, basé à Tripoli. Le ministère public libyen a contesté cette décision et ouvert une enquête.

Dbeibah a reconnu le rôle de son gouvernement dans l'extradition, qualifiant Mas'ud de "terroriste". Le Premier ministre n'a toutefois pas expliqué la légalité de son arrestation ou de son transfert aux États-Unis. Il n'a pas fourni de preuves tangibles pour aucune de ses allégations.

Le groupe de défense des droits a également demandé aux États-Unis d'organiser un procès équitable et de permettre au suspect de contester son extradition. Il a également exhorté les autorités libyennes à enquêter et à demander des comptes aux personnes responsables de "l'enlèvement violent de Mas'ud à son domicile".

Le vol 103 de Pan Am a explosé au-dessus de Lockerbie moins d'une heure après son décollage de Londres le 21 décembre 1988. Parmi les personnes tuées sur le vol, 190 étaient des citoyens américains.

Une percée dans l'enquête qui dure depuis des décennies a eu lieu en 2017 lorsque le ministère américain de la Justice a reçu une copie d'une interview que Mas'ud, un ancien expert en explosifs des services de renseignement libyens, avait donnée aux forces de l'ordre du pays d'Afrique du Nord en 2012, alors qu'il était en détention après l'effondrement du régime de Mouammar Kadhafi, qui a duré des décennies.

La Libye est déchirée par la guerre civile depuis qu'un soulèvement soutenu par l'OTAN a renversé et tué Kadhafi en 2011. Le pays d'Afrique du Nord est divisé entre le gouvernement de Dbeibah et un gouvernement rival basé dans l'est de la Libye et dirigé par le Premier ministre Fathi Bachagha.

Human Rights Watch a déclaré que les centres de détention libyens étaient marqués par des abus - y compris la torture et l'intimidation - pour extorquer des aveux pendant les années de Mas'ud dans les prisons libyennes. L'organisation a appelé les États-Unis à veiller à ce qu'"aucun aveu forcé, y compris des aveux faits sous la torture, ne soit utilisé dans le cadre de l'accusation".

Mas'ud est le troisième agent des services de renseignement libyens inculpé aux États-Unis en relation avec l'attentat de Lockerbie, mais le premier à comparaître dans un tribunal américain. Les autorités américaines n'ont pas expliqué comment il a été placé sous leur garde.