Kenya : les floriculteurs victimes de l'inflation et de la guerre en Ukraine

Dans cette ferme au sud de la capitale kenyane, des rangées de roses ont commencé à fleurir, prêtes à être emballées pour être envoyées aux amoureux du monde entier.

Isinya Roses and Porini Flowers cultive des roses standard et des roses rouges. La Saint-Valentin est un événement important pour l'entreprise, mais l’impact de la guerre en Ukraine et l’inflation compliquent l’exportation.

"Toutes nos exportations vers la Russie passaient par les Pays-Bas, et maintenant qu'il y a une restriction des Pays-Bas, il n'y a plus d'exportation vers la Russie. Nous sommes confrontés à un gros problème, à des défis plus importants, nous avions 5% de nos volumes qui allaient en Ukraine également, ce qui a complètement cessé. Avec la restriction du transport néerlandais vers les pays russes, les commandes russes ont chuté de manière drastique. Ce volume, nous essayons de voir où nous pouvons le liquider, quels pays peuvent l'accepter, c'est difficile, mais nous nous nous battons" explique Ananth Kumar, directeur marketing du groupe, Isinya Roses et Porini Flowers.

Environ 60 % des récoltes de fleurs de l'entreprise sont destinées au marché européen.

Le reste par vers l'Australie, le Moyen-Orient, le Royaume-Uni, la Russie et l'Asie.

Mais avec l'affaiblissement de l'euro, l'entreprise ressent l'impact du ralentissement économique.

"Lorsque nous exportons, parce que beaucoup de contrats sont en euros, et lorsque vous avez perdu cette valeur et que vous devez continuer à commercer avec les États-Unis, obtenir quelques choses aux États-Unis, cela devient compliqué. Cela continue à rétrécir le marché, cela va vraiment ronger le résultat, vous savez, le profit des producteurs exportateurs, donc, chaque jour, nous espérons toujours que les devises internationales resteront très stables," Clement Tulezi, PDG du Kenya Flower Council.

Avec l'augmentation du coût de la vie dans le monde entier, les ménages réduisent leurs dépenses et les ventes ont considérablement diminué.

Le marché de la floriculture du Kenya génère environ 600 000 emplois et fait vivre 2 millions de Kenyans. En 2020, le secteur représentait un peu plus d’un Millions de dollars.