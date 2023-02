A Dubaï, le président égyptien fait l'éloge des Emirats Arabes Unis

Le président égyptien Abdel Fattah el-Sissi a fait l'éloge lundi des Émirats Arabes Unis, cherchant à réparer un fossé entre Le Caire et les États arabes du Golfe qui ont fourni des milliards de dollars d'aide à sa nation.

Le président égyptien s'est appuyé sur les dons des États arabes du Golfe pour maintenir l'économie de son pays à flot depuis sa prise de pouvoir en 2013. Les estimations suggèrent que plus de 100 milliards de dollars d'argent du Golfe sont allés au Caire via les dépôts de la Banque centrale, l'aide au carburant et d'autres soutiens depuis lors.

Mais ces dernières semaines, les pays arabes du Golfe, dont l'Arabie saoudite, ont commencé à signaler qu'ils souhaitaient voir davantage de réformes de la part des pays recevant leur aide, en particulier alors que les pays du monde entier luttent contre l'inflation et les retombées de la guerre en Ukraine. Cela affecterait probablement l'Égypte, qui est déjà sous la pression du Fonds monétaire international (FMI) pour se réformer.

"Nous avions l'habitude d'accorder des subventions et des dépôts directs sans conditions et nous changeons cela", a déclaré le ministre saoudien des Finances Mohammed al-Jadaan lors du Forum économique mondial de Davos en janvier. "Nous devons voir des réformes. Nous taxons notre peuple. Nous attendons aussi des autres qu'ils fassent de même, qu'ils fassent leurs efforts. Nous voulons aider mais nous voulons aussi que vous fassiez votre part".

Au Koweït, au moins un député a commencé à poser des questions sur les milliards prêtés à l'Égypte et si l'un de ces fonds avait été remboursé. Bien que les dirigeants des EAU n'aient pas commenté publiquement ses programmes d'aide, ils ont également leurs propres plans de développement et sont invités à fournir une aide à la Turquie et à la Syrie frappées par le tremblement de terre.

Plus tôt ce mois-ci, un article d'opinion paru dans le journal public égyptien Al-Gomhorya a affirmé que l'Arabie saoudite et les autres États du Golfe n'avaient pas le droit de critiquer la gestion par le gouvernement égyptien de son économie.

"Ceux qui sont pieds nus et nus, qui portaient les vêtements les plus luxueux récemment, ne devraient pas attaquer l'Égypte", a écrit l'éditeur Abdel Razek Tawfiq. "Les États dont l'âge ne dépasse pas l'âge de mon plus jeune fils n'ont le droit de parler de l'Égypte qu'avec politesse, révérence et respect."

L'article a ensuite disparu du site du journal, mais une tempête de feu a éclaté en ligne sur la colonne. Lors d'un discours télévisé la semaine dernière, el-Sissi s'est exprimé. "Si nous ne pouvons pas dire quelque chose de bien, nous devons garder le silence", a déclaré el-Sissi.

El-Sissi s'est exprimé lundi avant le Sommet mondial du gouvernement à Dubaï lors d'une session à laquelle ont participé à la fois le dirigeant des EAU, le cheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan, et le dirigeant de Dubaï, le cheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum. Le président égyptien a commencé son discours en reconnaissant les deux dirigeants comme ses "frères".

El-Sissi, sur scène lors du sommet pour ce qui a été présenté comme une interview avec un journaliste, s'est lancé dans un monologue louant les EAU et le cheikh Mohammed bin Zayed pour son aide après le coup d'Etat de 2013.

"La premiere chose à souligner est le soutien que j'ai reçu de nos frères", a déclaré el-Sissi. _"Tout ce que j'ai dit n'aurait pas été possible sans le soutien que nous avons reçu."_Il n'a pas abordé directement la controverse autour de l'éditorial du journal, bien que vers la fin de ses remarques, il ait fait référence de manière elliptique au différend.

"La réalité peut être différente de ce que nous voyons dans les médias ou de ce que nous entendons des politiciens… même lorsque ce sont des politiciens qui pensent qu'ils ont le contrôle", a déclaré el-Sissi. "Assurez-vous de remercier Dieu pour la générosité que nous avons reçue."

Anwar Gargash, un haut diplomate émirati, a tweeté après l'apparition d'el-Sissi : "L'Égypte, comme d'habitude, est fidèle à ses frères et à leurs positions. L'appréciation des Émirats arabes unis, de l'Arabie saoudite et du Koweït était présente dans le discours du président Sissi."

Le gouvernement égyptien a l'intention de vendre des parts dans des dizaines d'entreprises contrôlées par l'État, notamment des banques et des sociétés énergétiques. Cependant, le gouvernement et l'armée égyptienne dominent l'économie du pays le plus peuplé du monde arabe, ce qui inquiète les investisseurs.

Pendant ce temps, l'Égypte autorise la dévaluation de sa livre égyptienne, la monnaie ayant chuté de près de 50% au cours de l'année dernière. Le pays est également confronté à une pénurie de devises étrangères qui exacerbe ses malheurs et l'oblige à reporter de grands projets.

El-Sissi, un général de l'armée, a dirigé l'éviction en 2013 du président de l'époque, Mohammed Morsi, des Frères musulmans. Son gouvernement a réprimé les dissidents et les critiques, emprisonnant des dizaines de milliers de personnes, interdisant pratiquement les manifestations et surveillant les médias sociaux.