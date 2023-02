Présidentielle au Nigeria : Peter Obi harangue la jeunesse à Lagos

Lors de son dernier meeting de campagne à Lagos samedi, Peter Obi, candidat du parti travailliste a appelé à une campagne électorale non violente et a promis aux citoyens un pays nouveau et pacifique. Les électeurs se rendront aux urnes le 25 février pour choisir un successeur au président Muhammadu Buhari, qui a effectué ses deux mandats consécutifs.

" S'il vous plaît, sortez le 25 (de février, jour des élections, ndlr), votez pour le LP (Labour Party), votez ce jour-là, restez là jusqu'à ce qu'ils comptent les voix. Vous avez toutes les dates. Une fois que nous aurons gagné les élections, ce sera le début d'un nouveau Nigeria, ce sera le début d'un nouveau Nigeria.[...]Nous allons présenter nos excuses à tous ceux qui sont victimes de la brutalité policière. Tous ceux qui ont souffert aux mains du gouvernement, nous leur présenterons nos excuses. Nous ferons en sorte que cela ne se reproduise plus jamais. Le Nigeria sera un pays pacifique." a déclaré_Peter Obi, candidat du Parti travailliste à la présidence.

Populaire auprès des jeunes électeurs depuis près de deux ans, Peter Obi s’est rapproché de la jeunesse pendant le mouvement Endsars contre les violences policières de 2020.

Il a eu samedi, un mot pour les victimes de répressions sanglantes.

La Commission électorale nationale indépendante nigériane a également organisé samedi un processus d’accréditions des électeurs fictifs dans certains bureaux de vote du pays.

Cet exercice a été mis en scène afin de tester le fonctionnement du système à l’approche des élections générales du 25 février prochain.