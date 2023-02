Niger : au moins 10 soldats tués dans une attaque terroriste

Au moins 10 soldats sont morts dans une embuscade tendue par un groupe de "terroristes armés" dans le sud-ouest du Niger.

Les troupes étaient en patrouille près de la frontière malienne dans le nord du département de Banibangou a indiqué samedi le ministère de la Défense.

Le bilan de l'attaque de vendredi pourrait s'alourdir, 16 personnes sont toujours portées disparues et 13 soldats ont été blessés.

Le communiqué indique également que plusieurs assaillants ont été tués au cours des combats, mais ne précise pas leur nombre.

L'attaque a eu lieu dans la vaste région occidentale du Niger, Tillaberi, qui est à cheval sur le Burkina Faso et le Mali. Ces deux pays sont frappés par l'insurrection djihadiste -- et subissent des attaques répétées depuis 2017 par des groupes armés liés à Al-Qaïda et à l'État islamique.

La semaine dernière, des assaillants lourdement armés ont pris d’assaut un camp de réfugiés qui ont fui le Mai dans la zone voisine de Tahoua.