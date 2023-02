Tigré : L’UA veut un dialogue politique entre les belligérants

L'Union africaine (UA) a appelé à un "dialogue politique" entre gouvernement éthiopien et responsables tigréens, plus de trois mois après un accord de paix qui a mis fin à un conflit sanglant dans le nord du pays.

Une réunion de hauts fonctionnaires éthiopiens, de dirigeants tigréens, et d’un groupement de pays de l'est africain, s’est tenue à Addis Abeba, à l’initiative du haut responsable du Conseil de paix et de sécurité de l'Union Africaine Bankole Adeoye.

L'accord de paix signé le 2 novembre à Pretoria, en Afrique du Sud, prévoit notamment un désarmement des forces rebelles, le rétablissement de l'autorité fédérale au Tigré et la réouverture des accès et communications vers cette région coupée du monde depuis 2021.

Depuis l'accord de Pretoria, les combats se sont arrêtés et les livraisons d'aide ont repris.

Le bilan précis de ce conflit jalonné d'exactions, qui s'est déroulé largement à huis clos, demeure inconnu. Selon l’Union Africaine, ce conflit aurait tué près de 600.000 personnes, en aurait déplacé plus de deux millions, et plongé la population dans des conditions proches de la famine.