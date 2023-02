Séisme en Syrie : des bénévoles collectent des dons en Egypte

En Égypte, des bénévoles ont collecté des dons destinés à aider les personnes touchées par les tremblements de terre dévastateurs qui ont frappé la Syrie en début de semaine.

Il s'agit notamment de denrées alimentaires essentielles, de couvertures, de vêtements et de lait pour bébé.

La collecte de dons au Caire a suscité une forte mobilisation, avec la participation active de la population qui souhaitait contribuer à cette action humanitaire.

Hassan Abdul Taawab, volontaire à la fondation Tatanaki, nous explique l'ampleur de la réponse des Cairotes, à cet appel aux dons:

"Nous avions prévu de collecter deux tonnes de dons à envoyer (en Syrie). Cela a pris beaucoup plus d'ampleur que prévu, les quantités ont atteint un volume considérable. Huit conteneurs vont partir par bateau. Douze grands véhicules sont chargés et trois avions transporteront 20 tonnes chacun. Au total nous avons collecté 90 tonnes de dons - et notre capacité maximale est de 120 tonnes."

Les zones sous contrôle rebelle du Nord-Ouest de la Syrie ont été particulièrement touchées par le tremblement de terre, et elles dépendent habituellement de l’aide de la Turquie; mais leur voisin a également été dévasté par la catastrophe sur son propre territoire.

Les bénévoles actifs dans la capitale Egyptienne, de toutes nationalités confondues, sont venus prêter main forte, comme Renee Jian : "Je suis ici pour aider aux collectes qui vont être envoyées en Syrie pour les victimes du tremblement de terre. L'un de mes amis a pris contact avec une organisation, il a aidé à rassembler de nombreux dons que nous avons déposés, et maintenant nous sommes tous ici pour aider à emballer et étiqueter les cartons qui seront ensuite embarqués sur un vol à destination de la Syrie."

Le tremblement de terre catastrophique qui a rasé des milliers de bâtiments en Syrie et de l'autre côté de la frontière en Turquie, est devenu l'un des tremblements de terre les plus meurtriers dans le monde depuis plus de dix ans, faisant plus de 23 000 victimes.