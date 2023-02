Mozambique : au moins 4 morts et 14 000 déplacés dans des inondations

Au Mozambique, au moins quatre personnes sont mortes et 14 000 évacuées en raison d'inondations dues à de fortes pluies dans le sud du pays.

La région la plus touchée est celle de Boane, à une trentaine de kilomètres de Maputo, la capitale. 4 000 habitations sont inondées, deux ponts se sont écroulés et plusieurs routes ont été complètement submergées.

Lurdes Simão Dove, racconte :

" Nos maisons sont inondées, nous n'avons pas d'endroit où dormir. Notre grange est tombée avec la pluie, nous n'avons pas de nourriture. Les gens sont emportés par les eaux, et de nombreuses maisons à Caful sont noyées, il n'y a pas de bateau pour secourir ces gens, nous demandons de l'aide avec des hélicoptères ou des bateaux."

30 000 personnes ont été touchées par ces inondations, selon l'Institut national pour la gestion des catastrophes Pour l’instant les secours ne disposent que de petites embarcations et ne sont pas en mesure de répondre à l'urgence. Adolfo Mate, un secouriste, fait état du nombre de personnes sauvées jusqu'à maintenant :

" Entre hier et aujourd'hui, nous avons secouru près d'une centaine de personnes et aujourd'hui nous prévoyons de secourir plus de 300 personnes. "

Les inondations pourraient empirer dans les prochains jours, des précipitations sont prévues jusqu'à lundi. Avec l’eau des rivières en crue d'Afrique du Sud et d'Eswatini qui s'écoule en aval, les secours entament une course contre la montre pour évacuer 24 000 personnes, la principale autoroute reliant Maputo au reste du pays va bientôt être bientôt inondée.