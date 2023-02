Ligue des champions : l'espérance de Tunis déterminée face à Al Merreikh

L’Espérance de Tunis entre en lice, ce samedi, et démarre cette Ligue des champions d’Afrique de football avec l’ambition de réussir son match contre l’équipe soudanaise d’Al Merreikh.

Nabil Maaloul et son équipe, le mot d’ordre sera d’arracher les trois points :

‘’Nous sommes préparés pour la Ligue des Champions. C'est notre objectif Depuis le 25 juillet (2022), jour du début de notre saison. La mission de notre équipe et celle de M. Hamdi Maarouf, président de l'Espérance, et des supporters sera de remporter la Ligue des champions. Quant à Al Merrikh, nous les étudions. Ils sont prêts, nous voyons qu'ils sont préparés par les matches amicaux qu'ils ont disputés. Il est vrai qu'ils n'ont pas joué dans le championnat soudanais pendant un certain temps car l'équipe nationale participait au Championnat d'Afrique des Nations et que ce club a un nouvel entraîneur, mais à mon avis, il a eu suffisamment de temps pour s'adapter."

L’Espérance de Tunis est affectée au groupe D face a des adversaires redoutables tels que les Egyptiens de Zamalek ou encore le CR Belouizdad algérien.

De son côté, l’équipe d’Al Merreikh entraînée par Heron Ricardo Ferreira peut compter sur ses nouvelles recrues dont les quatre brésiliens Paulo Sergio, Matheus Colutio Bossa, Sergio Raphael et Alex Da Silva.