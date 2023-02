RDC : une victime d'abus sexuels dénonce la réaction de l'OMS

Une femme qui affirme avoir été victime d'un médecin de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) lors de la récente épidémie d'Ebola au Congo s'est dite choquée qu'aucun haut fonctionnaire n'ait été sanctionné pour les plaintes d'abus et d'exploitation sexuels impliquant des dizaines de femmes dans ce pays en proie à des conflits.

Lundi, l'AP a fait état d'un rapport confidentiel de l'ONU qui excusait les hauts fonctionnaires pour leur mauvaise gestion d'un autre cas en raison d'une "faille" dans la manière dont l'OMS définit les victimes de tels comportements.

Anifa, une jeune Congolaise qui a travaillé dans un centre de traitement d'Ebola à Beni pendant l'épidémie, a déclaré qu'elle ne pouvait pas comprendre l'apparente excuse de l'OMS pour les fautes commises.

"C'est une honte pour l'OMS de donner du travail à ce genre d'hommes qui ne respectent pas les femmes", a-t-elle déclaré. Anifa a déclaré qu'un médecin de l'OMS lui avait proposé un emploi en échange de relations sexuelles pendant l'épidémie d'Ebola, mais qu'elle avait refusé.

"Peut-être que l'OMS ne nous considère pas parce que nous sommes des Africains ?", a-t-elle demandé. "Tant que je serai en vie, je détesterai toute l'Organisation mondiale de la santé jusqu'à ce que (les auteurs) soient inculpés et punis."

Paula Donovan, codirectrice de la campagne Code bleu, qui vise à tenir l'ONU responsable des délits sexuels, a déclaré que les pays membres de l'OMS ont fermé les yeux sur les accusations d'inconduite sexuelle de l'agence parce qu'ils ne pouvaient pas se permettre d'affaiblir l'institution pendant la pandémie de coronavirus.

"Les pays ne pouvaient pas s'en prendre à l'OMS parce qu'elle faisait ce que les États-Unis et d'autres pays riches ne voulaient pas faire pendant la pandémie de coronavirus, à savoir essayer de trouver un moyen de fournir des vaccins aux pauvres."

Le rapport de l'ONU s'est concentré sur un cas rapporté pour la première fois par l'AP en mai 2021, impliquant le Dr Jean-Paul Ngandu, qui a travaillé sur la réponse à Ebola dans le nord-est du Congo en 2019. Peu après son arrivée, Ngandu a rencontré une jeune femme dans un restaurant local. Les deux ont eu des relations sexuelles plus tard dans la soirée, mais la relation s'est dégradée, et la femme et sa tante se sont plaintes à l'OMS que Ngandu l'avait mise enceinte.

AP a obtenu une copie d'un accord notarié entre Ngandu et la femme, signé par deux membres du personnel de l'OMS, dans lequel il acceptait de couvrir ses frais de santé et d'acheter sa terre.

Après que des préoccupations concernant le cas de Ngandu ont été soulevées au siège de l'OMS à Genève, "il a été décidé de ne pas enquêter sur la plainte au motif qu'elle ne violait pas la politique (d'exploitation et d'abus sexuels) de l'OMS", indique le rapport des Nations unies. Le rapport précise que cette décision s'explique par le fait que la femme n'était pas une "bénéficiaire" de l'OMS, ce qui signifie qu'elle n'a pas reçu d'aide humanitaire et qu'elle ne pouvait donc pas être considérée comme une victime au sens de la politique de l'OMS.

Le chef de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a déclaré à plusieurs reprises qu'il était "indigné" par les rapports d'inconduite sexuelle. Mais à ce jour, aucun membre du personnel de haut niveau lié aux allégations d'abus sexuels lors de l'épidémie d'Ebola de 2018-2020 au Congo - où plus de 80 travailleurs sous la direction de l'OMS et d'autres agences se sont avérés avoir abusé ou exploité des femmes - n'a été licencié.

Un panel nommé par Tedros pour enquêter sur les allégations d'abus sexuels au Congo a trouvé de nombreuses allégations d'agressions sexuelles par des membres du personnel de l'OMS, y compris des femmes forcées à avorter par leurs agresseurs et une jeune fille de 13 ans qui a déclaré qu'un chauffeur de l'OMS l'a emmenée dans un hôtel où elle a été violée.

Selon elle, les pays donateurs ont probablement fait un calcul inquiétant sur les coûts de la réponse aux crises sanitaires mondiales. "C'est très déprimant, mais les responsables ont essentiellement conclu que c'est le prix à payer, que certaines femmes vont être exploitées sexuellement."

Tudi Diane Tumba, coordinatrice d'une organisation congolaise qui défend les droits des femmes, a déclaré qu'ils étaient encore en train d'évaluer les plaintes de jeunes femmes et de jeunes filles qui affirment avoir été abusées ou exploitées sexuellement par des fonctionnaires de l'OMS pendant l'épidémie d'Ebola.

"Il est très honteux que l'OMS ne sanctionne pas le Dr Ngandu", a déclaré Mme Tumba. "J'encourage les femmes à dénoncer et à crier plus fort pour que ces abus sexuels cessent". Ngandu n'a pas été licencié ; son contrat n'a pas été renouvelé, mais il n'a pas été réprimandé par l'OMS.

Certains experts en santé mondiale n'ont pas été convaincus par l'indignation professée par Tedros.

"Le fait que personne n'ait perdu son emploi à cause de cela porte atteinte à l'intégrité totale de l'OMS", a déclaré Sophie Harman, professeur de politique internationale à l'université Queen Mary de Londres. "Si l'OMS prend au sérieux l'égalité des sexes, il est temps que Tedros parte".

Le directeur de la communication de l'OMS a insisté sur le fait que l'agence était déterminée à s'attaquer aux inconduites sexuelles.

"L'OMS s'attache à poursuivre le renforcement profond et général de ses politiques et pratiques, de ses effectifs, de sa formation et de ses ressources pour prévenir l'exploitation, les abus et le harcèlement sexuels", a déclaré Gabriella Stern.

Après que les allégations concernant le Congo ont été rendues publiques, l'OMS a créé un nouveau département pour lutter contre l'exploitation sexuelle, dirigé par le Dr Gaya Gamhewage.

Lors de son entretien avec les enquêteurs de l'ONU, Mme Gamhewage a déclaré qu'avant d'être nommée, elle n'avait aucune connaissance des politiques de l'OMS en matière d'inconduite sexuelle et ne les avait même pas lues.