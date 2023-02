Primé aux Grammys, le trio de "Bayethe" de retour en Afrique du Sud

Les artistes sud-africains Nomcebo Zikode, Zakes Bantwini et Wouter Kellerman sont rentrés chez eux après avoir remporté un Grammy Award pour leur chanson commune "Bayethe" lors de la 56e édition des Grammy Awards. Ils ont été accueillis par le ministre sud-africain des Arts et de la Culture, leurs familles et un petit comité de fans.

Nomcebo Zikode s'est exprimée devant le comité d'accueil : Je suis incroyablement heureuse et fière de contribuer à inspirer les jeunes femmes sud-africaines de toutes les races et cultures de notre beau pays. Je veux dire aux jeunes femmes des petits townships : vous pouvez le faire, tout est possible.

Wouter Kellerman a pour sa part, remercié ses collaborateurs :

"Aujourd'hui, remporter un Grammy pour une chanson purement sud-africaine est tout simplement un moment extrêmement beau pour moi personnellement. Merci à Zakes et Nomcebo d'avoir partagé votre créativité avec moi."

De nombreux artistes et groupes sud-africains ont déjà été récompensés lors de précédentes éditions des Grammys, dont l'ensemble vocal zoulou a capella Ladysmith Black Mambazo, le DJ Black Coffee ou encore une des légendes de la musique anti-apartheid Miriam Makeba.