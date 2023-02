Kenya : découverte d’outils en pierre vieux de 2,9 millions d’années

De nouvelles recherches menées par des scientifiques des musées nationaux du Kenya, ont mis en évidence des outils utilisés par les premiers humains pour dépecer des hippopotames et des matières végétales il y a 2,9 millions d'années.

Selon l'étude, les outils sont probablement les plus anciens exemples d'innovations de l'âge de pierre, et font partie d’un ensemble appelé la « boîte à outils d'Oldowan ».

Rahab Kinyanjui, paléo-botaniste, explique la démarche des chercheurs :

"L'objectif principal du projet est d'essayer de comprendre l'histoire de l'évolution dans le bassin de la péninsule de Homa et Nyayanga. Nyayanga est l'un des sites sur lesquels nous avons travaillé et c'est là que nous avons trouvé les outils Oldowan. Nous nous rapprochons en quelque sorte de 2,6 (millions d'années) comme étant la datation la mieux fondée, ce qui en fait le plus ancien outil Oldowan de la région d'Afrique de l'Est."

Selon le professeur Thomas Plummer, anthropologue au Queens College de New York, ces outils constituent une véritable percée technologique de l’âge de pierre. Les seuls outils en pierre connus avant la boite à outils Oldowan, proviennent du site Lomekwi 3, mais sont nettement moins sophistiqués.

L’utilisation de la boîte à outils d’Oldowan s’est répandue à travers l’Afrique jusqu’à passer ses frontières, on en retrouve des témoignages en Géorgie ou même en Chine, où elle a perduré pendant près d’un 1,7 million d’années, jusqu’à l’arrivée des premières haches.

Cette découverte offre un instantané du monde habité par nos ancêtres et illustre comment les technologies de la pierre leur ont permis de s’adapter à différents environnements et ont ouvert la voie aux humains d’aujourd’hui, comme l'explique l'Anthropologue Thomas Plummer :

"L'Oldowan semble être la première indication de l'importance de la culture pour assurer la survie de plusieurs espèces. En effet, si l'on considère que quelque chose se transmet non seulement au sein d'un groupe mais aussi entre les groupes et se répand parmi les populations du monde entier, cette technologie sera la première à illustrer cette transmission à travers l'Afrique, un immense continent."

Depuis 2015, les fouilles le long des rives du lac Victoria, ont mis au jour 330 artefacts en pierre. Les os des deux hippopotames, trouvés près des outils restent la plus ancienne preuve connue de consommation d’animaux aussi gros par des humains.