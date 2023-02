Ethiopie : les médias sociaux bloqués sur fond de scission de l'Eglise

Les tensions généralisées causées par un désaccord au sein de l'Église chrétienne orthodoxe d'Éthiopie ont entraîné la suspension de l'accès aux plateformes de médias sociaux, notamment TikTok, Facebook et Telegram.

L'observatoire Internet NetBlocks a confirmé que l'accès aux plateformes de médias sociaux avait été "restreint en Éthiopie dans le cadre des manifestations antigouvernementales" dès jeudi soir.

L'Église, qui a récemment dénoncé un groupe dissident dans la plus grande région du pays comme étant "illégal", a accusé le gouvernement éthiopien de s'ingérer dans ses affaires. Elle a menacé d'organiser un rassemblement dimanche, malgré un avertissement du gouvernement. Les utilisateurs des médias sociaux ont appelé les fidèles de l'Église à y participer.

La division au sein de l'Église, suivie par la majorité des plus de 110 millions d'Éthiopiens, est survenue après que les membres de l'Église d'Oromia ont déclaré un nouveau synode le 22 janvier, invoquant la nécessité d'exercer leur foi dans les langues locales. L'Église a excommunié plusieurs de ses responsables qui ont pris part à la scission.

Le Premier ministre Abiy Ahmed a exhorté les membres de l'Église à résoudre leurs différends et a déclaré que le gouvernement ne s'impliquerait pas. Mais de nombreux adeptes de l'Église accusent le Premier ministre, un Oromo de souche et protestant, de saper l'Église et de prendre parti pour le synode dissident.

Vendredi, l'église a déclaré que des discussions étaient en cours entre Abiy Ahmed et le patriarche de l'Eglise sur la controverse qui a englouti de nombreuses parties du pays.

En début de semaine, des rassemblements parfois violents ont eu lieu dans plusieurs dizaines de villes, principalement dans la région d'Oromia et à la périphérie de la capitale, Addis-Abeba.

Vendredi, la Commission éthiopienne des droits de l'homme, nommée par le gouvernement, a déclaré qu'au moins huit personnes avaient été tuées par les forces de sécurité à Shaashamane, dans la région d'Oromia, samedi. Elle a ajouté que de nombreuses personnes avaient été arrêtées.

Dans un communiqué publié jeudi, le gouvernement a accusé des groupes anonymes de chercher à "ébranler le gouvernement par la violence armée". Il a déclaré que le gouvernement avait commencé à "traduire en justice (ceux) qui prennent part au mouvement".