Zimbabwe : la culture du millet plus résistante au changement climatique

Jestina Nyamukunguvengu prend une houe et fend la terre de ses champs verdoyants de millet perlé dans le district aride de Rushinga, au Zimbabwe.

Alors que d'autres habitants de son village zimbabwéen s'inquiètent d'une récolte de maïs qui semble vouée à l'échec, Nyamukunguvengu est persuadée que la récolte sera bonne. Le millet, y compris le sorgho, occupe désormais plus de deux hectares de ses terres - une parcelle où le maïs était autrefois la culture de prédilection.

"Nous avons grandi en cultivant le millet, mais nous avons arrêté il y a des années. Le maïs que nous avons adopté comme aliment de base a besoin de beaucoup d'eau, alors nous sommes revenus au millet. Leur culture est laborieuse, le travail est dur, mais cela en vaut la peine. Il vaut mieux endurer la douleur parce que beaucoup de gens survivent", dit-elle.

Ces agriculteurs sont en première ligne d'un projet proposé par l'Inde qui a conduit l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture à désigner 2023 comme "l'année du millet". "

Il s'agit d'un effort pour faire revivre une culture rustique et saine qui a été cultivée pendant des millénaires - mais qui a été largement mise de côté par les colons européens qui préféraient le maïs, le blé et d'autres céréales.

Cette désignation arrive à point nommé.

L'année dernière, la sécheresse a balayé une grande partie de l'Afrique de l'Est ; la crise entre la Russie et l'Ukraine a bouleversé les approvisionnements et fait grimper les prix des denrées alimentaires et des engrais provenant du grenier de l'Europe. De nombreux chefs et consommateurs cherchant à diversifier leur alimentation à une époque où les produits sont excessivement standardisés.

Tout cela a donné un nouvel élan aux céréales et autres produits de base comme les millets, cultivés localement et alternatifs.

Pierre Thiam est Directeur général et cofondateur de la chaîne de restauration rapide Teranga, basée à New York, qui propose une cuisine ouest-africaine. Le chef américain se souvient avoir mangé du fonio lorsqu'il était enfant, dans la région de la Casamance, dans le sud du Sénégal, mais il s'inquiétait du fait qu'il n'était pas souvent disponible dans sa ville natale, la capitale, et encore moins à New York.

Fan de cette céréale, il affirme qu'elle est une option saine - elle peut être riche en protéines, en potassium et en vitamine B - et la plupart des variétés sont sans gluten.

"Le fait que le Fonio/Millet est excellent pour l'environnement. C'est une céréale qui pousse dans un sol pauvre, qui restaure le sol, qui ajoute... qui est nutritive - un concentré de nutrition, qui est sans gluten. Donc, vous avez toutes ces choses. Pour moi, c'était la céréale parfaite qui pouvait vraiment - non seulement avoir un impact sur l'environnement, mais aussi apporter une opportunité économique pour ces gens, à Kedougou, comme je l'ai dit, c'était la région la plus pauvre. Et cela pourrait être un moyen pour eux d'avoir accès à des revenus", dit-il.

Les millets sont plus tolérants aux sols pauvres, à la sécheresse et aux conditions de croissance difficiles, et peuvent facilement s'adapter à différents environnements sans avoir recours à des niveaux élevés d'engrais et de pesticides. Ils n'ont pas besoin d'autant d'eau que les autres céréales, ce qui les rend idéaux pour des endroits comme la région aride du Sahel en Afrique.

Elles présentent également des avantages pour l'environnement. Les racines profondes de variétés comme le fonio peuvent contribuer à atténuer la désertification, processus qui transforme un sol fertile en désert, souvent en raison de la sécheresse ou de la déforestation. Les millets représentent moins de 3 % du commerce mondial des céréales, selon la FAO (Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture).