Mauritanie : Sergueï Lavrov étend l'offre de soutien de la Russie

Le ministre russe des Affaires étrangères Sergei Lavrov rencontre le président mauritanien Mohamed Ould Ghazouani.

Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergey Lavrov, s'est rendu mercredi en Mauritanie où il s'est entretenu avec son collègue Salem Ould Merzoug et le président Mohamed Ould Ghazouani.

Les deux parties ont discuté de la coopération bilatérale dans un large éventail de domaines, ainsi que de questions régionales et internationales.

Ainsi le diplomate russe a étendu à la Mauritanie l'offre de soutien de Moscou contre les jihadistes, en disant respecter les positions de ce pays qui s'est prononcé contre la guerre en Ukraine

La Mauritanie a par ailleurs voté en mars 2022 la résolution de l'ONU demandant à la Russie de cesser immédiatement ses opérations militaires en Ukraine, alors que de nombreux pays africains s'abstenaient ou se gardaient de prendre part au vote.

Elle a voté en octobre une résolution contre l'annexion de quatre régions d'Ukraine par la Russie. Elle s'est en revanche abstenue en novembre lors d'un vote sur des réparations de guerre que la Russie devrait verser à l'Ukraine.

"Nous avons exprimé notre respect envers la politique de neutralité menée par la Mauritanie de manière conséquente sur tous les axes", a dit M. Lavrov lors d'une déclaration devant des journalistes.

"Cette neutralité n'empêche pas la Mauritanie de jouer un rôle actif dans l'examen des problèmes du continent africain, avant tout ceux qui existent à proximité de la Mauritanie. Je parle de la menace terroriste dans la région sahélo-saharienne et des tâches menées pour faire sortir de l'impasse le processus de règlement dans le Sahara Occidental", frontalier de la Mauritanie et théâtre d'un conflit entre le Maroc et le Front Polisario soutenu par l'Algérie, a-t-il dit.

La Mauritanie est intéressée par des livraisons d'hydrocarbures, de denrées alimentaires et d'engrais en provenance de Russie, a indiqué mercredi le ministre russe des Affaires étrangères.

"Nos amis sont intéressés par des livraisons de carburant hydrocarbure, de denrées alimentaires et d'engrais en provenance de Russie. Nous en avons parlé en détail aujourd'hui, et nous sommes prêts à satisfaire les demandes de la Mauritanie et d'autres pays africains pour ces marchandises. À cette fin, nous continuerons activement à encourager le Secrétaire général de l'ONU à chercher à lever les obstacles artificiels et illégaux que les États-Unis et leurs alliés maintiennent sur le chemin des chaînes logistiques et financières pour la livraison d'engrais et de denrées alimentaires russes sur les marchés mondiaux, ce qui fait partie de son initiative "paquet"", a déclaré Lavrov lors d'une conférence de presse après des entretiens avec le ministre mauritanien des Affaires étrangères Mohamed Salem Ould Merzoug.

Son homologue mauritanien Mohamed Salem Ould Marzouk a rappelé lors de cette conférence de presse conjointe "certaines constantes" de la diplomatie mauritanienne, "notamment le respect des règles du droit international et des principes de la Charte des Nations unies".

Cependant, a-t-il ajouté, "la Mauritanie comprend les préoccupations sécuritaires de la Russie et trouve qu'il faut les prendre en considération pour son rôle important dans la sécurité et la stabilité en Europe ainsi qu'au niveau international".