France : le Mucem de Marseille propose une expo inédite sur Alexandrie

A Marseille, le Mucem revisite l’histoire et le présent de ce mastodonte culturel que représente la ville d’Alexandrie. Loin des mythes et des stéréotypes qui lui sont traditionnellement associés, l’exposition Alexandrie Futurs antérieurs, nous invite à considérer la ville égyptienne sous un angle inédit, en conjuguant deux approches , la recherche archéologique et l’art contemporain.

Sarah Rifky, conseillère curatoriale, et commissaire à l'Institute for Contemporary Art de l'Université Virginia Commonwealth, explique pourquoi il était important d'envisager cet angle d'approche :

"La ville possède tellement de dimensions historiques depuis l'époque gréco-romaine jusqu'à la modernisation de l'Égypte aux XVIIIe et XIXe siècles. À bien des égards, lorsque vous vous promenez dans la ville d'Alexandrie aujourd'hui, vous vous imprégner de toutes ces expériences historiques."

Fondée par Alexandre le Grand en 331 av. J.-C., Alexandrie est durant l'Antiquité, la deuxième plus grande ville du monde romain, derrière Rome. Construite pour gérer le commerce du bassin méditerranéen, elle est aussi un centre au rayonnement culturel, religieux et scientifique.

Comme Marseille et de nombreuses autres villes méditerranéennes, "Alexandrie est une ville portuaire, une ville d'émigration, une ville d'immigration, une ville cosmopolite", rappelle Arnaud Quertinmont, un des commissaires d'"Alexandrie: futurs antérieurs"

Rares sont pourtant aujourd'hui les traces de l'Alexandrie antique: "Alexandrie est une ville multiple. À l'inverse d'autres villes comme Rome, on n'a pas une occupation qui se superpose à une autre, le centre-ville s'est déplacé", pointe Arnaud Quertinmont.

Au fil de cinq sections explorant l'urbanisme, le lien entre pouvoir et savoirs, la vie des Alexandrins, leur religion et l'héritage de la cité; l'exposition juxtapose pertinemment 200 oeuvres archéologiques avec des créations contemporaines.

"Le soulèvement égyptien (en 2011) a en réalité été amorcé et déclenché à Alexandrie. Alexandrie abrite toujours quelques-unes des plus grandes écoles d'art et certains des plus grands musées du pays. Et son histoire est tellement intéressante que je ne peux pas imaginer que l'on puisse aller en Égypte sans visiter Alexandrie", résume Sarah Rifky.

Seize artistes élargissent notre regard avec une sélection inédite d’œuvres d’art contemporain qui explorent Alexandrie d’aujourd’hui, sa complexité et le paradoxe de ses représentations .

Peintures, photographies, sculptures et installations audiovisuelles vont côtoyer temporairement des pièces antiques au Mucem jusqu'au 8 mai 2023.