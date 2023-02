Des designers italiens issus de l'immigration se retirent de la Fashion Week de Milan

La créatrice Italo-Haïtienne, Stella Jean, ainsi que le collectif WAMI qui regroupe des designers italiens issus de l'immigration, se sont retirés de la prochaine Fashion Week de Milan, prévu du 21 au 27 février.

Stella Jean a interrompu la conférence de l’évènement pour dénoncer le manque d’engagement de la Chambre nationale de la mode italienne en faveur des minorités :

" Nous réclamons une aide pour les jeunes qui ont préparé leurs collections, qui se sont endettés, qui n'ont pas de financement. Parce que, Mesdames et Messieurs, vous parlez toujours de milliards mais les petits artisans, les petites marques indépendantes font un effort non seulement pour arriver à la fin du mois, mais aussi pour acheter le matériel nécessaire à la préparation d'une collection, par ailleurs nous sommes les seuls à faire du 100% made in Italy parce que nous réalisons tous les articles ici."

Le président de la Chambre de la mode italienne, Carlo Carpasa, a assuré depuis, l'estrade que l’organisme n'avait aucune intention de riposter de quelque manière que ce soit. Déplorant le retrait de Stella Jean et des membres de Wami de la Fashion Week :

"Nous avons offert à WAMI une journée gratuite dans notre magnifique Fashion hub et ils ont choisi de ne pas le faire; certes, il est tout à fait juste que les entreprises décident de la façon de se mettre en valeur, mais une journée au Fashion hub aurait été une excellente opportunité".

L'Italo-Haïtienne Stella Jean, qui a fait sa première à Milan en 2013 sur le podium d'Armani, a déclaré qu'elle et sa famille ont fait l'objet de représailles pour son activisme en faveur de la justice raciale en Italie.