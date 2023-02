Afrique du Sud : la ville de Gauteng handicapée par des pénuries d'eau

Centre des affaires en Afrique du Sud, la ville de Gauteng subit de plein fouet les conséquences de la pénurie d'eau causée par la baisse du niveau des réservoirs due à la forte demande d'eau.

Alors que les robinets sont à sec, le Dr Ferrial Adam, responsable de l'eau et de l'environnement pour le réseau d'action communautaire (WaterCAN), dénonce une crise due à des facteurs tels que le non-entretien des infrastructures et les inégalités dans la distribution.

"Nous ne pouvons pas nier qu'il y a un facteur de plus qui affecte l'accès à l'eau, et c'est, au niveau du gouvernement local et des municipalités, que vous avez la détérioration des infrastructures et cela empêche d'avoir suffisamment d'eau. Il y a aussi la question de la distribution inégale de l'eau en Afrique du Sud. Moins de 40 à 45 % des habitants ont un robinet chez eux."

Pour résoudre le problème de la pénurie d'eau, un scientifique Boitumelo Nkatlo, a développé cette usine qui purifie l'eau acide tirée des mines. Et cette eau purifiée peut être bue et utiliser pour les travaux d'irrigation.

"Nous savons tous que l'eau, c'est la vie et qu'elle est une ressource rare. De notre point de vue, nous avons de l'eau dans le sous-sol. Des millions et des millions que nous sommes, sommes en mesure de la prendre et de la traiter à un prix abordable parce que nous utilisons du matériel recyclé pour la traiter jusqu'à atteindre un stade potable " souligne Boitumelo Nkatlo, Directeur fondateur de BN-Aqua Solutions.

Un autre entrepreneur et inventeur, Sizwe Mavuso, propose ce modèle de réutilisation des réservoirs d'eau qui pourrait permettre aux communautés de préserver l'eau dans les périodes de fortes pénuries.

"Cette innovation a été conceptualisée autour d'un site de construction sur lequel je travaillais, où les gens n'ont pas d'eau du tout. Ce qui est génial avec cette solution, c'est que nous pouvons recueillir l'eau que nous avons déjà, c'est-à-dire les eaux grises" ajoute Sizwe Mavuso, Fondateur de Colsto.

Selon Greenpeace, l'eau est une ressource très inégalement répartie, ce qui signifie que des millions de Sud-Africains boivent déjà de l'eau captée dans des réservoirs situés à plus de 400 km. Ce risque d'insécurité de l'eau est aggravé par le changement climatique croissant. Et les séries de délestages qui impactent les infrastructures d'approvisionnement en eau.