L'Angola et l'Espagne renforcent leurs relations bilatérales

Le président angolais Joao Lourenço s'est entretenu mardi avec le roi d'Espagne Felipe VI.

Au deuxième jour de la visite d'état du couple royal espagnol à Luanda, les souverains étaient reçus au palais présidentiel.

Joao Lourenço a relevé le caractère inédit de la visite ; insistant sur la consolidation des liens bilatéraux.

"C'est la première visite de Sa majesté dans un pays africain qui se situe au sud du Sahara, ce qui montre l'attachement que nous portons aux relations diplomatique, économique, commerciale, culturelle et scientifique de nos pays".

Joao Lourenço Joao Lourenço a décerné au Roi Felipe VI et à son épouse la reine Letizia la plus haute distinction de l’Etat angolais. Au cours de la cérémonie, le monarque a également décoré le président angolais et la première dame Ana Afonso Dias Lourenço.

Felipe VI a insisté sur le rôle stratégique de l'Angola.

« L’Espagne besoin de partenaire capable, crédible et déterminé avec qui, et sur une base de confiance mutuelle, l’Espagne pourra être davantage présente dans la région au bénéfice de tous. Dans cette optique, l’Angola est un pays prioritaire pour l’Espagne »

L’Angola et l’Espagne ont conclu trois accords portant sur la formation des diplomates, la coopération dans le domaine de l'industrie et les sports alors que Madrid assurera la présidence du Conseil de l'UE au 2nd semestre 2023.