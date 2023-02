Séisme en Turquie : les dirigeants africains expriment leur soutien

Les dirigeants des nations africaines et des organismes continentaux ont exprimé lundi leurs condoléances et leur solidarité avec la Turquie et la Syrie. Parmi eux figurent les présidents de l'Afrique du Sud, du Nigeria, du Sénégal, de la Somalie, du Burundi et de la Gambie.

Moussa Faki Mahamat, président de la commission de l’Union Africaine, a témoigné la solidarité du continent aux pays touchés par le séisme:

« L’Afrique manifeste sa solidarité et sa tristesse inébranlables avec les gouvernements et les peuples de Türkiye et de Syrie suite au tremblement de terre dévastateur qui a entraîné la mort de plus d’un millier d’innocents et causé de terribles dommages infrastructurels, » exprime-t-il dans un communiqué publié sur Twitter.

« J’adresse mes condoléances émues aux présidents Recep Tayyip Erdogan et Bachar Al Assad, suite au séisme qui vient de frapper la Türkiye et la Syrie. Paix à l’âme des victimes et prompt rétablissement aux blessés », a écrit le président en exercice de l’Union Africaine, Macky Sall, sur Twitter.

Des dizaines de nations et organisations de l'autre coté de la Méditerranée ont proposé de participer aux efforts de sauvetage dans le sud de la Turquie et le nord de la Syrie après les tremblements de terre de lundi qui ont déjà fait des milliers de victimes.

L’Union européenne a activé son « mécanisme de protection », des équipes issues de dix Etats membres ont été « rapidement mobilisées ».

La France a annoncé l’envoi de près de 170 secouristes et pompiers.

Les soldats russes sont déjà sur le terrain en Syrie. Vladimir Poutine a également déployé quatre avions chargés de sauveteurs et d'équipements vers la Turquie.

Les Etats-Unis ont quant à eux déclaré qu'ils étaient "engagés" à aider les habitants "des deux côtés" de la frontière turco-syrienne, mais Washington a exclu de traiter directement avec le gouvernement syrien.

La Grèce a pour sa part promis de "mettre à dispositions toutes ses forces" pour aider la Turquie, et ce, malgré des tensions diplomatiques qui pèsent entre Athènes et Ankara.

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a aussi annoncé aider la Turquie et à la Syrie, mais Damas, qui n’entretient pas de relation officielle avec Israël a démenti.

Une quinzaine d’autres pays, dont l’Ukraine, ont également promis de l’aide, alors que les recherches de survivants dans les décombres se poursuivent.