Nigeria : la pénurie de liquidités au cœur d’émeutes

Abeokuta, ville du sud-ouest du Nigeria, a été le théâtre de confrontations entre manifestants et policiers mardi, lorsqu'une foule de jeunes a attaqué une banque en proie à une pénurie de liquidités, selon la police et les habitants.

De nombreuses vidéos postées sur les réseaux sociaux montrent une foule de jeunes en colère attaquant une banque et des colonnes de fumée noire provenant de pneus en feu. Une autre, rapportée par la presse locale, montre un manifestant couvert de sang perdant connaissance.

Le processus de remplacement des anciens billets prend plus de temps que prévu et les banques commerciales ne disposent pas d'assez de nouveaux billets à distribuer aux clients, ce qui pousse la demande à dépasser l'offre.

Les efforts déployés par le Nigeria pour remplacer sa monnaie traditionnelle par de nouveaux billets ont entraîné une pénurie d'argent liquide, empêchant la population de subvenir à leur besoin et obligeant les entreprises à mettre la clé sous la porte.

Le gouvernement milite en faveur d’une économie sans argent liquide, plus inclusive et affirme que ces changements stimuleront la croissance économique, laissant les détracteurs sceptiques.

Face aux distributeurs de billets à court de billets et les stations-service en manque de carburant, les files d'attente s'allongent, plongeant la population dans la détresse.

En octobre, plus de 80 % des 3 200 milliards de naira (7,2 milliards de dollars) en circulation au Nigeria étaient entre les mains de particuliers, mais 75 % d'entre eux ont désormais été déposés auprès d'institutions financières, a déclaré le gouverneur de la banque centrale, Godwin Emefiele, ce week-end.

Il a prolongé de 10 jours, jusqu'au 10 février, la date limite à laquelle les Nigérians doivent déposer leurs anciens billets de banque.

Alors que les Nigérians sont de plus en plus nombreux à déposer leur ancienne monnaie dans les banques, l’AP a constaté que certaines institutions financières continuaient à distribuer ces billets périmés à leurs clients lundi. Les clients des banques ont déclaré à l'AP qu'ils étaient autorisés à retirer très peu d'argent et qu'ils devaient faire face à des frais bancaires élevés pour chaque transaction.

Les paiements numériques effectués par les banques sont souvent peu fiables au Nigeria, ce qui met les entreprises en difficulté, car un nombre croissant de clients ne trouvent pas d'argent liquide pour payer leurs biens et services. Cette situation a créé un marché parallèle où les gens vendent illégalement les nouveaux billets de banque, a déclaré lundi la police secrète du Nigeria.