Un Rwandais alimente sa communauté en énergie hydroélectrique

Lassé de vivre dans un village sans électricité, un Rwandais a construit sa propre centrale hydroélectrique pour desservir les quartiers locaux.

Ici, à Kirehe, un électricien local a exploité l'énergie hydroélectrique pour créer un nouvel avenir pour ses voisins.

Ces barrages contournent les rivières pour former des voies d'eau qui alimentent un barrage, lequel est acheminé par un pipeline jusqu'à une petite centrale qui crée de l'électricité.

Il y a deux kilomètres et demi entre le bassin d'eau et la centrale hydroélectrique de Nyagakoma, créée par Israël Habimana.

Le gouvernement rwandais espère que le fait de permettre à de petits producteurs indépendants d'installer des maisons sans électricité permettra d'obtenir de l'électricité sans être sur le réseau principal du pays.

La centrale hydroélectrique d'Israël Habimana emploie une quinzaine de personnes. Il affirme qu'elle n'a pas encore récolté les fruits des investissements réalisés dans l'entreprise, mais qu'elle change déjà la vie des gens. Habimana a eu l'idée de l'hydroélectricité après avoir vu une installation similaire ailleurs, près de la capitale Kigali.

"Cela ne fait pas longtemps que les gens ici connaissent l'électricité, beaucoup sont morts sans l'avoir vue. L'idée de construire cette infrastructure m'est venue en voyant beaucoup de lampes à Kibungo, puis une petite centrale électrique que j'avais vue à la maison religieuse" a déclaré Israël Habimana.

"Je ne suis jamais allé à l'école, mais cela ne m'a pas empêché de faire ce que je voulais faire, même si c'était très difficile pour moi. Je visitais souvent la mini-centrale hydroélectrique des religieux sans leur dire mon objectif, et j'observais comment les machines fonctionnaient et je faisais la même chose", raconte Habimana.

Bien qu'il ait reçu des investissements de la part du groupe gouvernemental Rwanda Energy Group (REG), Habimana dit qu'il y a eu quelques obstacles.

"Les défis que je rencontre sont surtout liés à la disponibilité des matériaux, notamment des câbles. Souvent, le REG (Rwanda Energy Group) me fournit ces matériaux, mais pas tout le temps. De plus, il m'est difficile d'augmenter la capacité de mon infrastructure car la demande est élevée et mes revenus ne sont pas importants", explique-t-il.

Selon les statistiques fournies par le Rwanda Energy Group (REG), le nombre de foyers ayant accès à l'électricité dans le pays est passé de 10% en 2010 à 75% en 2022.

Le nombre total de foyers connectés dans le pays dépasse désormais les deux millions, mais au moins 1,4 million de familles n'y ont pas encore accès.

La famille de Jacqueline Nyirahirwa fait partie de celles qui sont alimentées en électricité par la centrale hydroélectrique d'Habimana. Ils sont privés d'électricité depuis environ 15 ans.

"Avec l'arrivée de l'électricité dans ma famille, beaucoup de choses vont changer. Nous allons commencer à regarder la télévision, mes enfants pourront étudier le soir sans problème et même la sécurité est là quand il y a de l'éclairage dans une maison", dit-elle.

Jusqu'à présent, les enfants devaient s'assurer que leurs devoirs étaient faits à la lumière du jour.

Le Rwanda Energy Group est une holding publique créée pour importer, exporter, produire et distribuer de l'électricité dans le pays. Son PDG, Ron Weiss, explique qu'à l'époque, Habimana était la seule personne à offrir l'espoir d'avoir de l'électricité dans le quartier.

"Nous l'avons soutenu (Israël Habimana), nous l'avons même aidé de différentes manières, nous l'avons même encouragé à continuer parce que cette zone spécifique de Kirehe à cette époque nous avons besoin d'électricité et le réseau n'est pas encore arrivé à proximité", dit-il.

Depuis l'arrivée de l'électricité dans la région, de nouvelles entreprises ont vu le jour, mais à Nyawera, au moins 120 familles attendent toujours l'électricité car la centrale est trop petite pour produire suffisamment d'énergie pour tous ceux qui en ont besoin.