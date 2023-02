Le Pape François revient sur les enseignements de sa visite en Afrique

Le Pape François a quitté dimanche Juba après une visite de 6 jours au Soudan du Sud et en RDC. Dans une interview en vol, le chef de l’église catholique a salué le rôle joué par les sud-soudanaises dans un climat délétère.

"Mais les femmes que j'ai vues au Sud-Soudan, élèvent leurs enfants. Parfois elles restent seules, mais elles ont la force de faire avancer leur pays. Les femmes sont formidables. Ce sont elles qui font avancer les choses. Les hommes partent au combat, à la guerre et ces femmes avec 2, 3, 4, 5 enfants vont de l'avant. Je les ai vues au Soudan du Sud"; a déclaré le chef de l'église catholique.

Le pape a appelé à la fin de l’exploitation de l’Afrique, qu’il avait déjà lancé le 31 janvier à Kinshasa.

" Nous devons nous débarrasser de l'idée que l'Afrique doit être exploitée. L'Afrique a sa propre vie et dans ce domaine, le Congo est à un niveau très élevé. En parlant d'exploitation, j'ai été vraiment frappé par la douleur et la situation dans l'Est, où règne la guerre et l'exploitation. Au Congo, j'ai pu avoir une rencontre avec des victimes de cette guerre. C'est terrible. Des blessures, des amputations, tant de douleur, tant de souffrance, tout cela juste pour l'exploitation des richesses."

Les violences dans l’Est de la RDC ont toujours été présentées comme une malédiction de la richesse. Le sous-sol congolais aiguisant des appétits.