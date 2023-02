Le Maroc accueille une exposition autour de l'art contemporain béninois

Plus de 30 artistes béninois sont exposés au Musée Mohammed VI d’art moderne et contemporain à Rabat au Maroc.

Cet échange culturel qui vise à promouvoir l’art contemporain béninois est une première dans l’histoire artistique des deux pays.

Le Maroc est ainsi le premier pays à accueillir l'exposition "Art du Bénin, hier et aujourd'hui : de la restitution à la révélation" dans sa section contemporaine.

"Cette exposition est la suite d'une exposition organisée au Bénin, et elle portait sur les 26 trésors récupérés par le Bénin auprès de la France. Elle comportait deux parties. La première partie était liée à ces trésors archéologiques et ethnographiques, et la deuxième partie était liée aux arts plastiques." a expliqué Abdelaziz El Idrissi, directeur, Musée Mohammed VI d'art moderne et contemporain.

L'objectif de l'exposition est de promouvoir les œuvres d'art contemporain du Bénin mais aussi de mettre en valeur son histoire et sa culture qui ont fortement influencé les artistes d’aujourd’hui.

"Ces œuvres sont organisées en trois stations principales liées à la culture béninoise en général, à la manière dont cette culture s'est enracinée, et à la manière dont les croyances et la religion dominantes au Bénin ont dominé la perception générale des artistes." a dit Abdelaziz El Idrissi, directeur, Musée Mohammed VI d'art moderne et contemporain.

Les 34 artistes béninois présentés au musée utilisent tous les types de médiums, de la sculpture à la peinture en passant par la vidéo.

Des thèmes comme l'avenir de l'humanité font partie des questions posées par les œuvres.

"Ce n'est pas du tout ce que j'attendais comme exposition, donc je suis ravie de cette découverte, je m'attendais à une exposition classique, de masques, de costumes de cérémonie, mais ici on voit les œuvres de jeunes artistes audacieux." a déclaréDenise Amal, visiteur de France.

Le Bénin a choisi le Maroc en raison des relations amicales entre les deux pays, dans l'espoir de voir se multiplier les partenariats culturels sur le continent.

"Art du Bénin, hier et aujourd'hui : de la restitution à la révélation" est présentée jusqu'au 15 mai 2023.