Le bilan du séisme en Turquie et en Syrie passe à plus de 2 000 morts

Plus de 2000 personnes ont été tuées lundi dans le sud-est de la Turquie et de la Syrie par un séisme de magnitude 7, 8 Suivi quelques heures plus tard par une très forte république.

En Turquie le bilan toujours provisoire fait état de 1 541 morts et au moins 9 7 33 blessés selon les chiffres communiqués par le vice-président turc qui parle par ailleurs de 3 471 immeubles effondrés. Plusieurs personnes seraient encore coincées sous les gravats.

En Syrie, le séisme a fait 851 morts et au moins 2 326 blessés, selon de derniers bilans du ministère syrien de la Santé et des secouristes en zones rebelles.

C’est à 1h GMT que les premières secousses ont été enregistrées dans la région dans le district de Pazarcik, dans la province de Kahramanmaras dans le sud-est, à 60 km environ à vol d'oiseau de la frontière syrienne.

Le président turc Recep Tayyip Erdogan a appelé à l'union nationale, précisant que la Turquie avait reçu les offres d'aide de 45 pays.

Le gouvernement syrien, a de son côté lancé un appel à l'aide à la communauté internationale. Appel à l’aide, relayé par Antonio Guterres, le secrétaire général de l’ONU.

Et la solidarité s’organise, l'Union européenne a activé son "mécanisme de protection civile". Le Kremlin, allié de la Syrie, a indiqué que des équipes de secouristes allaient partir pour ce pays.

Du monde entier ont afflué les messages de soutien, du président américain Joe Biden à ses homologues russe Vladimir Poutine et chinois Xi Jinping, en passant par le pape François qui s'est dit "profondément attristé", ainsi que les propositions d'aide humanitaire et médicale.

Ce séisme est le plus important en Turquie depuis le tremblement de terre du 17 août 1999, qui avait causé la mort de 17 000 personnes, dont un millier à Istanbul.