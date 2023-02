Burkina Faso : des milliers de pèlerins catholiques réunis à Yagma

Des milliers de catholiques burkinabés se sont réunis au sanctuaire Notre-Dame de Yagma ce dimanche.

A l’occasion du pèlerinage national les pèlerins venus de plusieurs diocèses du Burkina Faso ont prié pour eux-mêmes et pour le pays.

Cette année le rendez-vous a été placé sous le thème "Avec Marie, notre mère, avançons au large dans l’évangélisation."

"Les gens allaient à Lourdes, ils allaient à Issia, ils allaient à Fatima pour les pèlerinages alors un jour, un groupe de chrétiens burkinabè ont décidé de ne plus aller très loin parce qu'on peut trouver la vierge marie sur place ici, il ont cherché a plusieurs reprises et finalement c'est ici qu'ils se sont retrouvés et ils ont commencé à mener des activités, à venir ici pour des pèlerinages et voilà comment les choses sont parties, il y a deux ou trois ans nous avons célébré le premier cinquantenaire du premier pèlerinage à Yagma ici. " a expliqué Abbé Clément Taossa, vicaire à la paroisse Saint Michel de Tanghin-Dassouri.

Récitation du chapelet, chants, adoration et prières ont été prononcés au cours de ce pèlerinage national.

La messe a été présidée par l’archevêque de Koupèla, monseigneur Gabriel Sayogo

"C'est une question de foi, c'est un acte de foi de venir ici pour le pèlerinage et de venir vraiment se ressourcer auprès du seigneur pour encore une année. Nous étions ici l'année passée encore cette année nous revenons dire une action de grâce au seigneur pour toutes ces gages qu'ils nous a déposés au fond de nous durant l'année 2022, et nous venons encore renouveler notre confiance en lui et encore lui demander des grâces pour l'année 2023 qui commence et lui demander d'apporter la paix pour notre pays le Burkina Faso qui est dans les difficultés sécuritaires. " a déclaré Loïc Ouibga, étudiant.

Les fidèles pèlerins sont repartis fiers d’avoir effectué ce déplacement et soulagés d’avoir pu communiquer avec Dieu.