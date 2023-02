Soudan du Sud : nouvel appel du pape François à déposer les armes

Pour son dernier jour au Sud-Soudan, le pape François a lancé un nouvel appel à la paix dans le pays.

Alors qu'il célébrait la messe dimanche devant une assemblée de milliers de personnes, François a supplié les Sud-Soudanais de déposer leurs armes et de se pardonner les uns les autres.

Dans une allocution, il a déclaré : "Même si nos cœurs saignent pour les torts que nous avons subis, frères et sœurs, refusons, une fois pour toutes, de rendre le mal par le mal et nous grandirons sainement à l'intérieur".

"Acceptons-nous les uns les autres et aimons-nous les uns les autres avec sincérité et générosité, comme Dieu nous aime. Chérissons le bien que nous sommes, et ne nous laissons pas corrompre par le mal !".

Le souverain pontife a exhorté les habitants du Soudan du Sud, le plus jeune pays du monde, à déposer les armes et à se pardonner mutuellement. La nation continue d'être affectée par la guerre civile qui a conduit à son indépendance en 2011.

"Ce pays, si beau mais ravagé par la violence, a besoin de la lumière que chacun de vous a, ou mieux, de la lumière que chacun de vous est", a déclaré François.

"Chers frères et sœurs, je prie pour que vous soyez le sel qui répand, dissout et assaisonne le Sud-Soudan avec le goût fraternel [de l'Évangile]."

Le président Salva Kiir, son rival de longue date Riek Machar et d'autres groupes d'opposition ont signé un accord de paix en 2018, mais les dispositions de l'accord, notamment la formation d'une armée nationale unifiée, restent largement inappliquées et les combats ont continué .

Avant Juba quil a quitte apres la messe, , François avait effectué une visite de quatre jours à Kinshasa, où il a notamment condamné les "atroces cruautés" des groupes armés dans l'est de la preublique democratique du congo

Cette visite est la 40e du pape argentin à l'étranger depuis son élection en 2013.